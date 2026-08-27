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Pohádka o čarodějnickém učni Vendelínovi, kterému se každé kouzlo změnilo v polévku

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V hlubokém lese Brumláku, kde smrky rostly tak hustě, že si mezi sebou šeptaly i ve dne, stála čarodějnická chalupa.
Pohádka o čarodějnickém učni Vendelínovi, kterému se každé kouzlo změnilo v polévku

Pohádka o čarodějnickém učni Vendelínovi, kterému se každé kouzlo změnilo v polévku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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