Mets dostali od Brewers 1:8. Největší aplaus večera sklidila veverka, kterou catcher lákal na semínka

Ve třetí směně slezla na hřiště veverka, na chvíli zastavila zápas, ignorovala pokus Garyho Sáncheze uplatit ji slunečnicovými semínky a nakonec vyšplhala zpátky na ochrannou síť. Tam zůstala několik směn a sledovala utkání z pozice, která měla zjevně lepší výhled než náladu domácích fanoušků.
Večer Mets začal špatně a postupně se příliš nezlepšoval. Milwaukee ve druhé směně získalo čtyři body, ve čtvrté přidalo další tři a domácí stadion pomalu začínal tušit, že dramatický baseball tentokrát na programu nebude.
Pak se vedle dugoutu Mets objevila návštěvnice, která o stavu zápasu patrně neměla žádné informace.
Veverka sestoupila na hřiště. Baseball musel počkat
Podle MLB se veverka nejprve pohybovala po ochranné síti na straně první mety. Ve třetí směně se rozhodla sestoupit, proběhla do foul territory poblíž domácí mety a hra musela být na chvíli přerušena.
Na situaci reagovali hráči i lavičky a catcher Milwaukee
Gary Sánchez se pokusil o mírové vyjednávání. Nabídl veverce slunečnicová semínka.
Obchod se neuskutečnil.
Veverka pokračovala podél třetí mety před dugoutem Brewers a mezi směnami se nakonec dostala zpět do hlediště. Tím ovšem její návštěva neskončila. Vyšplhala až na horní část ochranné sítě a několik dalších směn tam jednoduše zůstala.
MLB celý okamžik samozřejmě zachytila také na videu. Oficiální klip dostal poměrně výstižný popisek o veverce, která se na Citi Field dostala do prekérní situace při hledání večeře.
VIDEO Mets měli devět hitů. Veverka přesto bavila stadion víc
Za normálních okolností by drobná zvířecí invaze byla jen několikasekundovou vložkou do zápasu.
Tentokrát jí pomohl výsledek.
Mets prohráli 1:8 a podle New York Post přitahovala veverka v průběhu večera více nadšení než výkon domácího mužstva. Milwaukee zaznamenalo třináct hitů, zatímco Mets sice devět, ale dokázali z nich vyrobit jediný doběh.
A protože šlo o New York a internet, samozřejmě se rychle začala řešit i otázka, zda podobný návštěvník opravdu potřebuje vstupenku.
Veverka si mezitím vybrala praktičtější řešení: dostala se vysoko nad hřiště a odtud několik směn sledovala baseball zdarma.
Citi Field má letos na zvířata překvapivé štěstí
Ještě zajímavější je, že nešlo ani o první podobnou zoologickou epizodu na stadionu Mets v posledních dnech. Jen o týden dříve byl poblíž tribun natočen mýval, který si natahoval tlapu pro zbytky jídla.
Baseball má obecně na zvířecí návštěvy poměrně bohatou historii a MLB už letos řešila také další veverku při utkání Detroitu s Baltimorem.
New York tak může středeční večer hodnotit dvěma způsoby.
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Sportovně dostal od Milwaukee osm bodů a nenabídl příliš mnoho důvodů, proč si utkání pamatovat.
Zoologicky ovšem předvedl velmi solidní program.
A jestli měla veverka opravdu hlad, její jediné výraznější taktické zaváhání přišlo ve chvíli, kdy odmítla slunečnicová semínka od hráče MLB. Místo večeře si nakonec odnesla alespoň několik směn baseballu z první řady. DALŠÍ PIKOŠKY ZE SPORTU Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: MLB.com – Daring squirrel safely navigates high-wire act at Citi Field [ 1 ], MLB.com – A squirrel ends up in a predicament at Citi Field [ 2 ], New York Post – Journeyman starter, lifeless bats fail Mets after adventurous squirrels steal show in loss to Brewers [ 3 ].