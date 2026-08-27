Papírové kapesníky jsou nenápadná položka, která se v rozpočtu nasčítá. Jedna změna z dětství ušetří stovky ročně

Stačí přitom sáhnout po bavlněném kapesníku, věci, kterou generace před námi nosily v kapse automaticky, a roční útratu prakticky vymazat. Vstupní investice se vejde do tří stovek korun a vrátí se dřív, než skončí pylová sezóna.
Kolik korun zmizí v koši s každou rýmou
Abychom dokázali spočítat skutečný roční náklad, sestavili jsme jednoduchý model. Vycházíme z údaje 785 papírových kapesníků na osobu za rok, který používá
analýza životního cyklu od Ecosystem Analytics. Pro domácnost o 2,15 člena to dává přibližně 1 688 kusů ročně.
Cenové rozpětí v českém maloobchodě jsme ověřili na dvou zdrojích:
Výhodné multipacky (dm.cz): zhruba 0,24–0,28 Kč za kus → roční útrata kolem 405–473 Kč. Kapesní balení prémiových značek (Kleenex Family Hanks, Pilulka): přibližně 0,43 Kč za kus → roční útrata až 726 Kč.
Rozdíl dělá forma nákupu. Kdo bere velká balení, platí méně na kus. Kdo sahá po menších baleních do kabelky či kapsy, připlácí si za pohodlí. A právě tito nakupující, ti, kteří cenu za kus vůbec nesledují, posílají do koše nejvíc peněz.
Bavlněný kapesník za 26 korun: kdy se investice vrátí
Látkové kapesníky v Česku prodává několik e-shopů. Cenové rozpětí se liší podle velikosti a zpracování:
Prodejce Balení Cena Cena za kus Dadka (ETEX) 6 ks, 100% bavlna, praní do 95 °C 154 Kč ~25,70 Kč Stoklasa 3 ks, 100% bavlna, Oeko-Tex 100 152 Kč ~50,80 Kč
Pro náš model počítáme s dvanácti kusy od Dadky, tedy dvěma baleními za celkových 308 Kč. Návratnost závisí na tom, jaké papírové kapesníky domácnost kupovala:
Při levnějších multipackech (roční útrata ~405 Kč) se investice splatí přibližně za 8,5 měsíce. Při dražších kapesních baleních (roční útrata ~726 Kč) klesá návratnost na pouhých 5 měsíců.
Od druhého roku pak domácnost šetří prakticky celou částku, tedy 400 až 700 Kč ročně, pokud kapesníky pere spolu s běžným prádlem a nepouští kvůli nim zvláštní prací cyklus. Kdo chce komfortnější zásobu osmnácti kusů, zaplatí zhruba 462 Kč a počká si sedm a půl až dvanáct a půl měsíce.
Hygienický režim: co říká CDC a jak to funguje doma
Americké centrum pro kontrolu nemocí doporučuje při kašli a kýchání použít kapesník a po použití jej vyhodit. U látkové varianty z toho plyne jasný provozní řád: po vysmrkání kapesník rovnou odložit do koše na špinavé prádlo, umýt si ruce, a hotovo.
Praní zvládne běžný domácí cyklus:
Detergent a nejvyšší vhodná teplota podle štítku. Bavlněné kapesníky od Dadky snesou až 95 °C, teplotu, která spolehlivě likviduje bakterie. Úplné vysušení, ideálně v sušičce nebo na přímém slunci. Oddělené praní podle CDC v domácím režimu nutné není, stačí přihodit kapesníky k ručníkům nebo ložnímu prádlu.
Klíčová podmínka zní: disciplína. Kdo nechá použitý kapesník ležet v kapse bundy tři dny, hygienickou výhodu ztrácí. Při akutním nachlazení s vydatnou sekrecí zůstává papírový kapesník praktičtější volbou; látkový dává největší smysl v běžném denním provozu, při lehké rýmě a sezónních alergiích.
Proč jsme přestali nosit kapesník v kapse, a proč se vyplatí začít znovu
Zlom přišel ve dvacátých letech minulého století. Firma Kimberly-Clark uvedla v roce 1924 na trh Kleenex a kolem roku 1930 jej přepozicovala sloganem „kapesník, který vyhodíte“. Po změně kampaně se prodeje zdvojnásobily. Marketing pohodlí a jednorázovosti postupně vytlačil bavlněný kapesník z kapes i z paměti.
Dnes se situace obrací, minimálně ekonomicky. Vstupní náklad 308 Kč odpovídá ceně dvou kávových nápojů v řetězcové kavárně. Roční úspora 400 až 700 Kč zase pokryje předplatné streamovací služby. A ekologický rozměr? Studie životního cyklu upozorňuje, že bavlněný kapesník se environmentálně vyplatí až při dlouhodobém používání kvůli energii spotřebované na pěstování bavlny a praní. Kdo ale kapesníky pere spolu s ostatním prádlem a vydrží u nich roky, odpadovou stopu zmenšuje jednoznačně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák