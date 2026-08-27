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Půl milionu za zavařovací sklenici od okurek. O ceně rozhodly bublinky ve skle a číslo na dně, kterých si laik nevšimne

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Prosincová aukce v roce 2007 vynesla za jednu jedinou sklenici Van Vliet Improved 23 500 dolarů, v přepočtu přes 560 000 korun. Nebyla to náhoda.
Půl milionu za zavařovací sklenici od okurek. O ceně rozhodly bublinky ve skle a číslo na dně, kterých si laik nevšimne

Půl milionu za zavařovací sklenici od okurek. O ceně rozhodly bublinky ve skle a číslo na dně, kterých si laik nevšimne

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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