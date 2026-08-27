CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky

Nad Evropou sílí obavy z možného testování NATO
Šéf CIA měl při své cestě do Ruska varovat tamní představitele před eskalací vůči NATO, především před případným útokem na některý z pobaltských států. Podle amerických zpravodajských informací by Moskva mohla uvažovat o omezené akci, která by prověřila jednotu aliance a ochotu Spojených států bránit své spojence. Nejde tedy jen o další slovní přestřelku mezi Ruskem a Západem – v pozadí je obava z kroku, který by mohl mít mnohem širší následky.
Falešná zpráva o polském útoku vyděsila Čechy
Příběh o tom, že se Polsko chystá zabrat část českého území, se začal šířit tak masivně, že mu uvěřili i někteří lidé a v Třinci se kvůli němu dokonce svolávala demonstrace. Za falešnými profily, dokumenty a články podle bezpečnostních expertů stojí pravděpodobně ruské tajné služby. Případ dobře ukazuje, že dnešní bezpečnostní hrozba nemusí mít podobu vojáků nebo zbraní – může začít několika smyšlenými příspěvky na internetu.
V Caen najel řidič do lidí, dva zemřeli
Ve francouzském Caen ve středu večer řidič zřejmě úmyslně najel autem do skupiny chodců. Dva lidé zemřeli a dalších devět utrpělo zranění, policie následně zadržela 26letého muže narozeného v Rusku. Úřady zatím případ nevyšetřují jako terorismus a motiv zůstává nejasný, takže vedle tragických následků zůstává otevřená i otázka, co k útoku vedlo.
Letadlo bylo příliš těžké. Kufry musely zůstat na zemi
Na řeckém Skiathosu musel kapitán před odletem do Neapole řešit neobvyklý problém: plně obsazené letadlo bylo kvůli větru a krátké ranveji příliš těžké. Protože měl odletět všech 186 cestujících, část zavazadel zůstala na ostrově a měla být přepravena později. Situace nejprve vyvolala mezi pasažéry protesty, nakonec ale kapitán za své rozhodnutí sklidil potlesk – bezpečný vzlet měl přednost před tím, aby každý kufr odletěl společně se svým majitelem.
Z letiště v Aténách pokračovala dovolená nečekaným směrem
Pro jednu rodinu začala dovolená v Řecku nepříjemně hned po příletu. Taxikář ji po cestě z aténského letiště k hotelu údajně odmítl pustit z auta, dokud nezaplatí 600 eur místo obvyklých 55, a podle dosavadních zjištění jí měl vyhrožovat násilím. Rodina nakonec případ oznámila policii a z obyčejného transferu z letiště se stal případ, který řeší úřady.
Ani letadlo není místo, kde se dá všechno schovat
S rostoucím používáním elektronických cigaret na palubách přibývá i pokusů vapovat tajně – třeba na toaletě nebo pod dekou. Jenže detektory kouře v letadlech reagují na aerosol z elektronické cigarety podobně jako na kouř a mohou okamžitě spustit poplach v celé kabině. Z nevinně vypadajícího „potáhnutí“ se tak může stát velký problém.
Bouřka dokáže rozhýbat zemi a ukázat, co je pod ní
Hrom není jen zvuk, který slyšíme na obloze. Tlaková vlna bouřky při dopadu na zem předá část své energie horninám a vytvoří nepatrné zachvění, takzvané hromové zemětřesení. Vědci teď ukázali, že tyto otřesy mohou využít jako zdroj energie pro zobrazování toho, co se nachází pod zemským povrchem – bouřka tak může poskytnout informace nejen o atmosféře, ale i o světě hluboko pod námi.
AI umí počítat vesmír, ale může se ztratit v jeho prostoru
Současné jazykové modely dokážou velmi dobře řešit složité astronomické úlohy a v některých testech se dostaly na úroveň zlatých medailistů z astronomické olympiády. Jakmile ale musí správně pochopit jednoduché prostorové uspořádání Slunce, Měsíce a Země při zatmění, jejich výkon může překvapivě selhat. Ukazuje se tak zvláštní hranice dnešní AI: může zvládnout dlouhé výpočty, ale někdy má problém správně si představit něco, co člověk dokáže jednoduše nakreslit.
Veverka, která možná překazila mezinárodní operaci
Na dětském hřišti v Přerově se objevila mladá veverka, která podle městských strážníků nevypadala dobře. Hlídka ji proto odchytila a převezla do záchranné stanice. Jenže policejní formulace, že zvíře „jen sedělo a koukalo“, otevřela prostor pro poněkud odvážnější teorii: co když veverka ve skutečnosti sledovala terén kvůli tajné mezinárodní operaci? Operace Lískáč sice zatím nemá žádné potvrzené agenty ani důkazy a osmý smrk podle všeho stále mlčí.
Nad hlavami se dnes odehrávaly věci od velmi vážných až po překvapivě bizarní. A zatímco bouřky mohou vědcům pomoci nahlédnout pod zem a umělá inteligence se snaží zorientovat ve vesmíru, v Přerově zůstává jedna důležitá otázka nevyřešená: co přesně měla za lubem veverka u osmého smrku?