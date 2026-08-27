Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnešní Centrum o páté se točí kolem toho, co se odehrává nad našimi hlavami – od bezpečnostních hrozeb a letadel až po bouřky a nové poznatky o atmosféře a vesmíru. Vedle skutečných rizik ale připomíná, že nebezpečí, nečekané situace ani podivné příběhy nemusí přicházet jen z nebe – někdy začnou falešnou zprávou, na letišti, v kabině letadla, nebo třeba na dětském hřišti, kde může obyčejná veverka na chvíli vypadat jako agent tajné operace.
CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky

CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Be Native extra
CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech
CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech
Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“
Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“

Dnešní Centrum o páté spojuje hlavně počasí, které dokáže během chvíle změnit plány lidí i podobu celého...

CENTRUM o páté: Teleskop padá k Zemi, po desetiletích se podařilo odhalit záhadu a AI může přesvědčivě lhát
CENTRUM o páté: Teleskop padá k Zemi, po desetiletích se podařilo odhalit záhadu a AI může přesvědčivě lhát

Dnešek přináší několik příběhů, v nichž není všechno tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. NASA řeší...

CENTRUM o páté: Když se tradice potkávají s novými výzvami
CENTRUM o páté: Když se tradice potkávají s novými výzvami

Dnešní den ukazuje, jak výrazně proměňují náš každodenní svět nejen nečekané klimatické a společenské...

CENTRUM o páté: Politické signály, technologické otazníky i podzimní vyhlídky
CENTRUM o páté: Politické signály, technologické otazníky i podzimní vyhlídky

Dnešní dění propojuje výrazné politické manévry a sondu do soukromí veřejných osobností s technologickými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

Všechny články tohoto autora →
Be Native extra
Další články z kategorie Centrum o páté
Zobrazit více
SPECIÁLYCentrum o páté
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.