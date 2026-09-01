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Stát se podesáté pokusí prodat zámek Štiřín

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Zámek Štiřín ve Středočeském kraji míří do další aukce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ho nabídne k prodeji již podesáté, přičemž…
Zámek Štiřín

Zámek Štiřín

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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