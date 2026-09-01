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Poplatky za psa i odpady nově uhradíte online. Kraj spustil platební portál

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Dennívýzva
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Moravskoslezský kraj dnes spustil platební portál, který umožní obyvatelům zaregistrovaných obcí zaplatit některé poplatky online. Systém mohou využívat obce do 15 tisíc obyvatel a jejich příspěvkové organizace. Podobný systém už v minulosti zavedlo šest krajů v zemi.
Poplatky za psa i odpady nově uhradíte online. Kraj spustil platební portál

Poplatky za psa i odpady nově uhradíte online. Kraj spustil platební portál

Zdroj: pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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