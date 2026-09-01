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Rekordní prázdniny pro hasiče. Na jižní Moravě řešili stovky požárů

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Letošní prázdniny daly jihomoravským hasičům pořádně zabrat. Během července a srpna vyjížděli k 3748 událostem, což je nejvíce za posledních pět let. Výrazně přibylo také požárů, kterých řešili 466. Plameny si navíc vyžádaly tři lidské životy a způsobily škody za více než 56 milionů korun.
Rekordní prázdniny pro hasiče. Na jižní Moravě řešili stovky požárů

Rekordní prázdniny pro hasiče. Na jižní Moravě řešili stovky požárů

Zdroj: HZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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