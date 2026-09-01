Rekordní prázdniny pro hasiče. Na jižní Moravě řešili stovky požárůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rekordní prázdniny pro hasiče. Na jižní Moravě řešili stovky požárů
Na taneční zábavě na Blanensku měli policisté během kontroly plné ruce práce. Z téměř stovky...
Nenechavé ruce je zradily. Brněnští policisté v neděli dopadli tři zloděje, kteří se ze svých předchozích...
Horké letní dny budou v brněnských Kohoutovicích o něco příjemnější. Radnice proměnila původní dětské...
První zářijový týden není náročný jen pro školáky a jejich rodiče, ale také pro řidiče a strážníky. Ti...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →