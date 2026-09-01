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Neviděli jste ji? Pohřešovaná žena se na elektrokole může pohybovat u Oldřichova

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Liberečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 52leté Michaele Markové. Pohřešování oznámila rodinná přítelkyně 31. srpna. Žena byla naposledy spatřena 30. srpna v 18:45 hodin v lesním prostoru u obce Raspenava s názvem Dubina a naposledy o sobě podala zprávu následujícího dne kolem 17. hodiny. Od té doby je její současný výskyt neznámý, pohybovat by se ale měla v okolí Oldřichova v Hájích, pravděpodobně na elektrokole.
Neviděli jste ji? Pohřešovaná žena se na elektrokole může pohybovat u Oldřichova

Neviděli jste ji? Pohřešovaná žena se na elektrokole může pohybovat u Oldřichova

Zdroj: Policie ČR, koláž Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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