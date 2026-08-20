Slepice mu utíkaly dírou ve zdi. Za stěnou objevil podzemní město pro několik tisíc lidí

Turecká Kappadokie skrývá pod povrchem stovky podzemních komplexů. Některé z nich jsou pouhými sklepy, jiné představují rozsáhlé vícepatrové úkryty s ventilačními šachtami, studnami a obrannými systémy. Derinkuyu patří mezi ty největší – a jeho znovuobjevení provází legenda, která zní téměř neuvěřitelně.
Podle často opakovaného příběhu si majitel domu v provincii Nevşehir všiml, že mu mizí slepice. Vcházely do praskliny ve zdi pivnice, ale už se nevracely. Když muž otvor rozšířil, nečekala ho obyčejná dutina. Místo toho narazil na chodbu vedoucí hluboko do temnoty.
Tisíce lidí pod zemí – ale na jak dlouho?
Derinkuyu se rozkládá přibližně do hloubky 85 metrů pod povrchem. Přesný počet původně využívaných úrovní není s jistotou prozkoumán a návštěvníkům je přístupná pouze část celého komplexu. Běžně se mluví o osmi odkrytých podlažích, další prostory mohou zůstat zasypané nebo neprozkoumané.
Jednotlivé části propojují úzké tunely, strmá schodiště a svislé šachty. Některé chodby jsou tak nízké a úzké, že se jimi člověk musí pohybovat ohnutý. Nemuselo jít jen o důsledek náročného vysekávání – stísněný prostor zpomaloval případné útočníky a ztěžoval jim pronikání do hlubších částí úkrytu.
Nejčastěji uváděný odhad tvrdí, že Derinkuyu mohlo pojmout přibližně 20 tisíc lidí včetně hospodářských zvířat. Toto číslo však nepochází ze sčítání obyvatel ani z jednoznačného archeologického důkazu. Jde o odhad vytvořený na základě velikosti známých prostor a jejich možného využití.
Výraz „podzemní město“ vystihuje jeho rozsah, neznamená však, že v něm tisíce lidí nepřetržitě žily celé generace. Derinkuyu bylo pravděpodobně především bezpečným útočištěm, do kterého obyvatelé sestupovali během nájezdů, válek a jiných nepokojných období.
Vzduch, voda a kamenné dveře – promyšlený systém přežití
Jedním z nejdůležitějších prvků byla ventilace. Svislé šachty přiváděly vzduch i do prostor hluboko pod povrchem, kde by se bez větrání nedalo déle zdržovat. Největší ze šachet sloužila nejen k větrání, ale pravděpodobně i jako studna – dosahovala hloubky přibližně 55 metrů.
Přístup k vodě byl pro obyvatele rozhodující, protože během útoku nemohli bezpečně vycházet na povrch. Některé vodní zdroje navíc nemusely ústit přímo nad zemí, čímž se snižovalo riziko, že je nepřítel najde a znečistí.
Promyšlené proudění vzduchu, zásoby vody a množství skladovacích prostor umožňovaly lidem zůstat v podzemí déle než pouze několik hodin. Přesnou délku pobytu však nelze určit – zřejmě závisela na počtu ukrytých lidí, množství zásob i charakteru ohrožení.
Obyvatelé se nespoléhali pouze na utajené vstupy a složité chodby. Jednotlivé části města bylo možné uzavřít velkými kruhovými kameny připomínajícími mlýnské kameny. Tyto kamenné dveře se zasunuly nebo odvalily do otvoru tak, aby zablokovaly průchod.
Ovládat se daly především zevnitř, takže útočník přicházející z opačné strany je nedokázal jednoduše otevřít. Každou úroveň bylo možné oddělit samostatně. Pokud se tedy nepřítel dostal přes jeden vstup, obyvatelé mohli uzavřít další chodby a ustoupit hlouběji. Uprostřed některých kamenných dveří se nacházel otvor – mohl sloužit k pozorování prostoru za překážkou, komunikaci nebo obraně.
Stáje, sklady, kostely – celý svět pod povrchem
Archeologové a badatelé v odkrytých částech odhalili místnosti s rozličným využitím. V Derinkuyu se nacházely obytné prostory, stáje pro hospodářská zvířata, sklady potravin, pivnice, společné jídelny, prostory na výrobu vína a lisování oleje, kuchyňské a zásobovací místnosti, studny a zásobníky vody, kaple a kostely i místnost, která se obvykle označuje jako náboženská nebo misijní škola.
Rozložení nebylo náhodné. Stáje byly umístěny převážně ve vyšších částech, aby zvířata nemusela sestupovat úzkými chodbami hluboko pod zem. Takové uspořádání zároveň pomáhalo omezovat zápach a znečištění v obytných prostorech.
Zásobovací a obytné místnosti se nacházely v různých úrovních. Hlubší podlaží poskytovala větší ochranu před útokem i před prudkými změnami počasí. Teplota v podzemí byla během roku stabilnější než na povrchu, což prospívalo lidem i uskladněným potravinám.
Jedna z největších záhad Derinkuyu se týká jeho věku. Určit přesný čas vzniku je náročné, protože samotnou vytesanou horninu nelze datovat stejným způsobem jako organické nálezy. Komplex navíc nevznikl naráz – různá společenstva ho během staletí rozšiřovala, upravovala a přizpůsobovala svým potřebám.
Vznik podobných komplexů umožnilo osobité geologické podloží Kappadokie. Sopečné erupce v dávné minulosti pokryly krajinu vrstvami popela, který se postupně změnil na tuf. Jde o horninu, která se dá poměrně snadno opracovat, ale po odkrytí na vzduchu může ztvrdnout.
Místní obyvatelé do ní vytesávali nejen podzemní chodby, ale i domy, sklady, kláštery a kostely. Stejné přírodní procesy vytvořily na povrchu známé skalní útvary označované jako pohádkové komíny. Národní park Göreme a skalní lokality Kappadokie včetně podzemních měst Derinkuyu a Kaymaklı jsou od roku 1985 zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO.
V Kappadokii bylo identifikováno více než 200 lokalit označovaných jako podzemní města nebo sídla. Jejich velikost se výrazně liší. Některé sestávají pouze z několika místností, jiné vytvářejí rozsáhlé vícepatrové komplexy.
Mezi nejznámější patří kromě Derinkuyu i Kaymaklı. U některých lokalit se našly dlouhé podzemní chodby a předpokládá se, že určité komplexy mohly být navzájem propojeny. Často uváděné tvrzení o přibližně devítikilometrovém tunelu mezi Derinkuyu a Kaymaklı však zatím nelze považovat za spolehlivě potvrzené a plně prozkoumané spojení.
Některé podzemní prostory v Kappadokii sloužily místním obyvatelům i v novějších dějinách. Používaly se jako pivnice, sklady, stáje a v čase nebezpečenství opět i jako úkryty. Existuje záznam, podle kterého se obyvatelé jedné kappadocké obce ukryli v podzemních prostorách ještě v roce 1909 – šlo o přímou reakci na zprávy o masakrech v Adaně.
Poznatky o celém rozsahu podzemí se postupně vytratily. Když proto majitel domu v roce 1963 narazil na skrytou chodbu, neobjevil stavbu, o které do té doby nikdo v dějinách nevěděl. Spíše znovu otevřel cestu do dávno známého, ale mezitím opuštěného a z velké části zapomenutého systému.
Příběh slepic může být částečně přikrášlenou legendou, samotné město však přikrášlování nepotřebuje. Desítky metrů pod dnešními domy se zachoval promyšlený úkryt se vzduchem, vodou, sklady, stájemi, kostely a obrannými uzávěry. Je důkazem toho, jak se obyvatelé Kappadokie během staletí dokázali přizpůsobit nebezpečným podmínkám a využít krajinu nejen nad zemí, ale i hluboko pod jejím povrchem.
Zdroje článku: Derinkuyu underground city - Wikipedia, Turkey's underground city of 20,000 people, Derinkuyu Underground City: Cappadocia's Deepest Ancient City, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová