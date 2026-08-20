Syn české tenisové legendy Damm získal divokou kartu na US Open. Serena Williamsová i Wawrinka na pozvánku stále čekají

Martin Damm mladší, třiadvacetiletý Američan s českými kořeny a příjmením, které v tenise stále rezonuje, má pozvánku do hlavní soutěže potvrzenou od 18. srpna. Ve stejný den oznámila USTA kompletní seznam sedmi z osmi mužských a sedmi z osmi ženských držitelů divokých karet. Dva poslední sloty zůstaly prázdné, a právě kolem nich se teď točí největší příběhy celého turnaje. Protože jména, která se s nimi nejčastěji spojují, patří Sereně Williamsové a Stanu Wawrinkovi.
Kdo je Martin Damm a proč nejde jen o slavné příjmení
Říct o někom „syn legendy“ může znít jako nálepka. V případě Damma je to ale jen polovina příběhu. Jeho otec, Martin Damm starší, byl český daviscupový reprezentant s kariérním maximem 42. místa ve dvouhře a pátou příčkou ve čtyřhře, kde nasbíral čtyřicet titulů, včetně US Open 2006 po boku Leandera Paese. Syn vyrůstal ponořený do české tenisové kultury, mluví česky i anglicky, ale na okruhu je vedený jako Američan.
A má vlastní výsledky. Bývalá juniorská světová trojka, semifinalista juniorského Roland Garros i Wimbledonu, kde v roce 2019 porazil budoucí světovou jedničku Carlose Alcaraze. Na ATP Tour mu svítí kariérní maximum 173. místa, čtyři challengerová finále a hlavně loňský průlom na US Open 2025: prošel kvalifikací, v prvním kole hlavní soutěže porazil Darwina Blancha a skončil až ve druhém kole. Letos tedy nepřichází jako náhodný outsider, ale jako hráč s reálným výkonnostním základem.
Dvě logiky jednoho systému
US Open disponuje v mužském i ženském singlu osmi divokými kartami. Nejde o ceny za zásluhy ani o čistě výkonnostní kritérium; je to pořadatelský nástroj, který míchá několik motivací dohromady.
Letošní seznam to ukazuje názorně:
- Mužské pozvánky: Gaël Monfils, Alexei Popyrin, Michael Zheng, Martin Damm, J. J. Wolf, Sebastian Gorzny, Jack Kennedy, a jedno volné místo.
- Ženské pozvánky: Venus Williamsová (46 let), Sloane Stephensová, Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeierová, Thea Frodinová, Léolia Jeanjeanová, Taylah Prestonová, a jedno volné místo.
Část jmen spadá do kategorie domácí podpory mladých amerických hráčů. Část jsou reciproční dohody mezi federacemi. A část (jako šestačtyřicetiletá Venus) patří do kategorie velkých příběhů, které táhnou diváky. USTA zjevně rozdělila pozvánky podle dvou logik zároveň: jedné pro budoucnost, druhé pro poslední velké momenty turnaje. Damm zapadá do první. Serena s Wawrinkou do druhé.
Proč poslední dvě místa stále čekají
K 19. srpnu 2026, tedy necelé dva týdny před startem hlavní singlové soutěže 30. srpna, zůstávají obě poslední místa neobsazená. Oficiální vysvětlení USTA nezveřejnila. Podle agentury AP i španělského AS se ale spekulace soustředí na dvě jména.
U žen je to Serena Williamsová. Její návrat v roce 2026 nemá charakter oficiální rozlučkové sezony; sama v červnu říkala, že u singlu nechce nic slibovat a nejde jí o dokazování. WTA její comeback rámuje jako „novou kapitolu“. Na Wimbledonu letos nastoupila do singlu, v Cincinnati hrála čtyřhru s Venus. Divoká karta na US Open by dávala smysl jako další krok selektivního návratu, ale potvrzení zatím chybí.
U mužů je hlavním kandidátem Stan Wawrinka. Švýcar v prosinci 2025 veřejně oznámil, že rok 2026 bude jeho poslední sezonou na Tour. US Open je poslední grandslam kalendářního roku, a tedy i poslední grandslamová příležitost jeho kariéry. V Cincinnati dostal divokou kartu na konci července, takže je aktivní a hraje. Po svém triumfu ve Flushing Meadows v roce 2016 se ale do finále ani semifinále nikdy nevrátil; v roce 2024 vypadl už v prvním kole.
Zajímavý je i případ Keie Nišikoriho, který dostal pouze kvalifikační divokou kartu, nikoli rovnou místo v hlavní soutěži. Ani velké jméno automaticky neznamená přímou pozvánku.
Co to znamená pro český kontext
Martin Damm mladší není český reprezentant. Na okruhu hájí americké barvy, žije v USA a jeho kariéra je produktem amerického tenisového systému. Přesto je jeho příběh pro české fanoušky čitelný; příjmení Damm má v českém tenise váhu a oficiální profil US Open ho výslovně popisuje jako syna bývalého českého tenisty „ponořeného do české tenisové kultury“.
Pro diváky v Česku bude turnaj dostupný přes Eurosport, který je oficiálním vysílacím partnerem US Open ve 49 evropských zemích. Hlavní singlové soutěže startují v neděli 30. srpna 2026, celý turnaj běží od 23. srpna do 13. září.
Hodiny tikají
USTA si nechává prostor pro pozdní rozhodnutí; pravděpodobně sleduje zdravotní stav, aktuální formu z Cincinnati a marketingový dopad posledních dvou jmen. Damm svou pozvánku má a může se soustředit na přípravu. Serena a Wawrinka zatím čekají na telefonát, který může přijít každým dnem, nebo nepřijít vůbec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář