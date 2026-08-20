Nejkrásnější ostrov světa nemusíte hledat v Karibiku. Podle známého žebříčku leží v Evropě

Když v lednu 2025 německý online magazín
TRAVELBOOK uzavřel dvoutýdenní hlasování, sečetl téměř třináct tisíc hlasů. Na prvním místě neskončily Maledivy, Havaj ani žádný atol v Tichomoří. Vyhrál ostrov v Jónském moři, dvě a půl hodiny letu z Prahy, Zakynthos, s 1 569 hlasy. Druhá Bora Bora získala 1 553. Třetí příčku obsadil seychelský Praslin. Havajský Oahu se propadl až na dvanácté místo a Maledivy se do finálové dvanáctky vůbec nedostaly. Anketa, která překvapila i redakci
Finální seznam dvanácti ostrovů nevznikl v redakční kanceláři. Nominace přicházely od čtenářů přes Facebook a Instagram, redakce je doplnila a sestavila do hlasovacího lístku. Z jednoho zařízení šlo hlasovat jednou, hlasování běželo do 22. ledna 2025. Nejde tedy o expertní index hodnotící kvalitu pláží, služeb nebo ekosystému, jde o čistou čtenářskou preferenci.
Právě proto je výsledek zajímavý. Evropské publikum si mohlo vybrat cokoli na planetě, a přesto sáhlo po ostrově, na který se dá doletět za odpoledne. Podle nás to vypovídá víc o tom, jak dnes Evropané vnímají krásu destinace: ne jako vzdálenost, ale jako kombinaci vizuálního wow efektu a reálné dosažitelnosti.
Co dělá Zakynthos tak fotogenickým
Zakynthos není anti-exotika. Je to evropský ostrov, který vypadá exoticky, a právě v tom je jeho síla.
Hlavní vizitkou je
Navagio, zátoka na severozápadním pobřeží s vrakem nákladní lodi na bílém písku, sevřená stometrovými vápencovými útesy. Pláž je přístupná pouze z moře a výhled shora z útesu patří k nejfotografovanějším záběrům Středomoří. Důležitá poznámka pro letošní sezonu: podle Discover Greece je pláž aktuálně uzavřená a vstup na ni zakázaný, vyhlídka z pevniny ale funguje dál.
K dalším tahákům patří:
Blue Caves (Modré jeskyně), soustava jeskyní na severním cípu ostrova, kam se dostanete lodí z přístavu Agios Nikolaos Laganas Bay a Národní mořský park, domov karety obrovské (Caretta caretta), kde želvy hnízdí od poloviny května do poloviny srpna a mláďata se líhnou od poloviny července do konce září Cameo Island, miniaturní soukromý ostrůvek u Agios Sostis, spojený s pevninou dřevěným mostem; vstup podle specializovaného průvodce stojí kolem 130 Kč včetně uvítacího drinku
Na hnízdních plážích jako Gerakas platí přísná pravidla: vstup jen od sedmi ráno do západu slunce, odstup od želv minimálně patnáct metrů.
Foto: Pexels Jak si stojí cenově a dostupností z Česka
Z Prahy létají přímé lety Smartwings s dobou letu 2 hodiny 25 minut a cenou letenky od 2 950 Kč. Přímé sezónní spoje míří na Zakynthos i z Brna a Ostravy. Že nejde o okrajovou destinaci, potvrzují čísla: v červenci 2026 evidovalo letiště Zakynthos přes 22 tisíc cestujících z České republiky, šestý největší zahraniční trh po Británii, Itálii, Polsku, Nizozemsku a Německu.
Cenově se Zakynthos řadí do středního pásma řeckých ostrovů. Orientační srovnání týdenních zájezdů v srpnu 2026:
Destinace Cena od (Kč) Rhodos 12 990 Kefalonie 14 790 Kréta 16 890 Zakynthos 19 990
Není nejlevnější, ale ani prémiový. Kdo hledá jónský ostrov za méně, může zvážit sousední Kefalonii. Kdo chce maximální úsporu, sáhne po Rhodosu.
Zakynthos versus řecká klasika
Každý z populárních řeckých ostrovů prodává jiný typ krásy. Santorini staví na sopečné kaldeře, bílých kykladských vesnicích a slavném sunset trailu z Firy do Oie, je to ostrov pro Instagram a romantiku, ne pro celodenní koupání. Korfu láká na staré město zapsané na seznamu UNESCO, kde se vrství benátská, francouzská a britská architektura. Kréta je největší řecký ostrov s Knóssem, horskými soutěskami a tolika regiony, že týden je tam spíš minimum.
Zakynthos oproti nim sází na koncentrovaný plážový zážitek. Na kompaktním ostrově zvládnete Navagio, Modré jeskyně, želví park i večerní promenádu v hlavním městě během jednoho týdne, aniž byste strávili hodiny v autě.
Stinná stránka: přeplněnost je reálná
Popularita má svou cenu. Britská spotřebitelská organizace
Which? na základě dat Evropské komise označila Zakynthos za evropský symbol nadměrného turismu: v roce 2023 připadalo na jednoho obyvatele zhruba 150 turistických přenocování. V červenci a srpnu jsou hlavní pláže a noční podniky na hranici únosnosti.
Řešení existuje. Discover Greece doporučuje květen, červen nebo září a říjen, moře je teplé, počasí stabilní a davy řidší. Kdo chce vidět želvy při hnízdění, musí přijet nejpozději v polovině srpna. Kdo chce klid, obětuje želvy a přijede v říjnu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková