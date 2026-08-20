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Nejkrásnější ostrov světa nemusíte hledat v Karibiku. Podle známého žebříčku leží v Evropě

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Vyhrál ostrov dvě a půl hodiny od Prahy, není náhoda, je to odraz toho, co evropský cestovatel hledá: scenérii, která vypadá jako z jiného světa, ale zvládne se za prodloužený víkend.
Nejkrásnější ostrov světa nemusíte hledat v Karibiku. Podle známého žebříčku leží v Evropě

Nejkrásnější ostrov světa nemusíte hledat v Karibiku. Podle známého žebříčku leží v Evropě

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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