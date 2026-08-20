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Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích

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Dennívýzva
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Stejně jako Olomouc a Prostějov chce i Přerov zakázat přes noc ve městě parkování dodávek, obytných a nákladních aut. Zákaz postihuje především řemeslníky a drobné živnostníky, kteří dodávky potřebují ke své práci. Část řidičů by vozy mohla odstavit na novém parkovišti u průpichu.
Nové parkoviště v Přerově

Nové parkoviště v Přerově

Zdroj: poskytli Město Přerov, Tomáš Navrátil
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

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