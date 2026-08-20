Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Hazard na silnici ve tři ráno: Řidič na drogách bez řidičáku vezl nezletilé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neosvětlené auto zastavila hluboko v noci v jedné z ulic České Lípy noční hlídka tamní městské policie. A nestačila se divit. Za volantem vozu totiž seděl mladík bez řidičského oprávnění, se zákazem řízení a pod vlivem několika drog. Nejnebezpečnější na celé situaci byl fakt, že na sedadlech spolujezdců s ním cestovaly dvě nezletilé osoby.
Hazard na silnici ve tři ráno: Řidič na drogách bez řidičáku vezl nezletilé

Hazard na silnici ve tři ráno: Řidič na drogách bez řidičáku vezl nezletilé

Zdroj: Městská policie Česká Lípa
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
V Sokolské ulici v Liberci srazilo auto dítě. Úsekem projedete s opatrností
V Sokolské ulici v Liberci srazilo auto dítě. Úsekem projedete s opatrností
Obnova Drábských světniček vrcholí. První návštěvníky přivítají v září
Obnova Drábských světniček vrcholí. První návštěvníky přivítají v září

Bývalý skalní hrad vytesaný do pískovcových bloků v Českém ráji se po rozsáhlé obnově brzy otevře...

Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku
Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Na planetě jich zbývají už jen desítky, a tak je každé randění extrémně sledovanou událostí. Liberecká zoo...

Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic
Bez státní podpory se podle libereckého hejtmana zpomalí opravy krajských silnic

Bez příspěvku od státu na opravy silnic druhé a třetí třídy se zpomalí tempo jejich oprav, řekl liberecký...

Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností
Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností

Noční bouřka spojená s prudkým větrem a vydatným deštěm zasáhla Liberecký kraj a zanechala za sebou spoušť....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.