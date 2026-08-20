Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně

Začátek dovolené si většina lidí představuje podobně. Kufry jsou odbavené, cestující mají za sebou bezpečnostní kontrolu a po usazení do letadla zbývá už jen čekat na vzlet. Více než 300 pasažérů letu společnosti Jet2 z britského Manchesteru do tureckého Dalamanu ale 22. června 2024 místo cesty za sluncem čekaly hodiny nejistoty. Letadlo se dostalo až k ranveji, nakonec se však muselo vrátit zpět k odletové bráně. Důvodem nebyla technická závada ani špatné počasí, ale chování jednoho z cestujících.
Spor začal ještě před vzletem
Na palubě byl tehdy také 57letý Jason M. se svou manželkou. Problémy podle informací, které později zazněly před soudem, začaly poté, co žena komentovala přízvuk jiného cestujícího. Do situace se následně vložil její manžel. Jeho chování se postupně vyostřovalo a začal požadovat další alkohol.
Palubní personál mu jej odmítl podat. Muž na to měl reagovat stále hlasitěji a agresivněji. Když se situace neuklidňovala, kapitán dvojici upozornil, že pokud bude jejich chování pokračovat, mohou být z letadla vykázáni. Na krátkou dobu skutečně nastal klid a stroj se začal přesouvat směrem ke startovací dráze. Tím ale incident neskončil.
Jakmile letadlo rolovalo k ranveji, cestující se podle obžaloby znovu rozčílil. Tentokrát se terčem jeho slovních útoků stala dvacetiletá letuška. Nadával jí a používal vůči ní hrubé a urážlivé výrazy.
Kapitán vzlet zrušil a vrátil letadlo k terminálu
V tu chvíli už nešlo jen o nepříjemnou hádku mezi cestujícími. Kapitán rozhodl, že v takové situaci není možné pokračovat ve vzletu, a letadlo se vrátilo zpět k bráně. Na místo byla přivolána policie.
Ani přítomnost policistů údajně Jasona M. příliš neuklidnila. Když ho upozornili, že se svým jednáním mohl dopustit trestného činu, pokračoval podle informací předložených soudu ve vulgárním slovním napadání.
Pro ostatní cestující měl incident mnohem větší následky než jen několikaminutové zdržení. Celý let do Dalamanu byl nakonec zrušen. Více než 300 lidí tak místo turecké dovolené řešilo ubytování, náhradní cestu a nečekané komplikace. Letecká společnost se o cestující musela postarat a zajistit jim potřebnou péči.
Právě dopad na ostatní pasažéry patřil mezi skutečnosti, které soud při projednávání případu výrazně zdůraznil. Chování jediného člověka totiž zasáhlo stovky lidí, z nichž mnozí měli zaplacené hotely, dopravu nebo další část dovolené navazující na plánovaný přílet.
Případ se dostal před soud
Příběh tím ale neskončil. Jason M. se kvůli svému chování nakonec dostal před soud v Manchesteru. Soudkyně Elizabeth Nicholls mu připomněla, že právě jeho jednání bylo příčinou toho, že let toho dne neodstartoval. Dopad podle ní pocítilo velké množství lidí, kterým narušil nebo přímo zkazil začátek dovolené.
Obhajoba uvedla, že muž v minulosti sloužil u ozbrojených sil a alkohol používal jako formu samoléčby. Současně argumentovala tím, že jeho výbuchy byly slovní a že za běžných okolností má jít o zodpovědného člověka. Soud však závažnost jeho chování na palubě nepřehlédl.
Muž dostal osmiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Kromě toho má po dobu 120 dní dodržovat abstinenci, odpracovat 300 hodin veřejně prospěšných prací a zaplatit 500 liber na soudních nákladech.
Jet2 mu zakázala létat do konce života
Trestním rozsudkem navíc finanční důsledky celé události nemusí skončit. Letecká společnost Jet2 proti muži vede také občanskoprávní řízení, ve kterém požaduje 44 710 liber, tedy částku odpovídající více než 50 tisícům eur. Jde o náklady spojené s mimořádnou situací a zrušeným letem.
Letecká společnost navíc přistoupila k opatření, které mu cestování může komplikovat ještě výrazněji. Jason M. dostal od Jet2 doživotní zákaz létání se společností. Dopravce přitom podobně tvrdý postup vůči agresivním nebo nebezpečně se chovajícím pasažérům neuplatnil poprvé. V minulosti udělil doživotní zákazy i dalším lidem, jejichž chování vedlo například k odklonění letadla nebo zásahu policie.
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