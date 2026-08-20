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Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně

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Více než tři stovky lidí už seděly v letadle a těšily se na dovolenou v Turecku. Kvůli chování jediného cestujícího ale nakonec nikam neodletěly. Případ z letiště v Manchesteru teď skončil před soudem a pro problémového pasažéra má tvrdé následky.
Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně

Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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