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Její patent z roku 1971 chrání internet před kolapsem dodnes. Jméno Erna Schneider Hoover ale nezná skoro nikdo

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V pátek 19. června 2026 oslavila Erna Schneider Hoover sté narozeniny. Princip, který v roce 1971 patentovala, dnes brání přetížení serverů.
Erna Schneider Hoover

Erna Schneider Hoover

Zdroj: National Inventors Hall of Fame
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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