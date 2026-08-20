Její patent z roku 1971 chrání internet před kolapsem dodnes. Jméno Erna Schneider Hoover ale nezná skoro nikdo

Reklama
4 min
Její patent z roku 1971 chrání internet před kolapsem dodnes. Jméno Erna Schneider Hoover ale nezná skoro nikdoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pátek 19. června 2026 oslavila Erna Schneider Hoover sté narozeniny. Princip, který v roce 1971 patentovala, dnes brání přetížení serverů.
Erna Schneider Hoover
Zdroj: National Inventors Hall of Fame
Reklama
Vaše chytrá televize může být součástí zločinecké sítě a vy o tom nemáte tušení. Státní orgány postupně zasahují
Nabíječku necháváte v zásuvce, i když nic nenabíjíte. Redaktor změřil, kolik vás to stojí za rok v korunách
Jedna nepoužívaná nabíječka v zásuvce stojí v přepočtu zhruba 15 korun ročně. Zní to jako málo, ale nebývá...
17 let bydlel v domě a nevěděl, že má ve stropě schovanou televizi. Elektrikář ji našel náhodou
Majitel domu povolal technika kvůli síťovým kabelům. Ten místo toho aktivoval motorický stropní lift se...
Psi odhalí rakovinu z dechu s přesností vyšší než 90 %. Startup je napojil na AI a testuje, jak zachránit lidi
Australský startup publikoval výsledky klinické studie fáze 2, ve které trénovaní psi ve spojení s AI...
Revoluce v letectví, kterou si zamilujete. Největší elektrické letadlo světa poprvé vzlétlo, 27 minut provozu stálo 120 Kč
Švédsko-americká firma Heart Aerospace poslala do vzduchu stroj o rozpětím přes 32 metrů a hmotností 11,3...
Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- Vaše chytrá televize může být součástí zločinecké sítě a vy o tom nemáte tušení. Státní orgány postupně zasahují
- Nabíječku necháváte v zásuvce, i když nic nenabíjíte. Redaktor změřil, kolik vás to stojí za rok v korunách
- 17 let bydlel v domě a nevěděl, že má ve stropě schovanou televizi. Elektrikář ji našel náhodou
- Psi odhalí rakovinu z dechu s přesností vyšší než 90 %. Startup je napojil na AI a testuje, jak zachránit lidi
Syn české tenisové legendy Damm získal divokou kartu na US Open. Serena Williamsová i Wawrinka na pozvánku stále čekají
SportyŽivě
dnes, 15:30
4 min
Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci
Aplausin.cz
dnes, 15:30
3 min
Dříve to měl skoro každý. Dnes se některé kusy prodávají za více než 15 tisíc korun
VědaŽivě.cz
dnes, 15:28
4 min
Pokus Schillerové poučit Grolicha skončil debaklem. Vlastní sledující ji za slova o energiích zkritizovali
VIPživot.cz
dnes, 15:24
3 min
Pod hradecká lízátka míří parta z Letné a o lístky bude pořádný boj
Hradecká Drbna
dnes, 15:22
1 min
Reklama
Vánoční talíře po mamince málem zůstaly ve skříni. Sbírka nakonec vynesla desítky tisíc
VědaŽivě.cz
dnes, 15:22
3 min
Bojovník UFC Procházka o roli otce: Doufám, že dcera nebude chtít být ranař. Otcovství ho změnilo
SportyŽivě
dnes, 15:19
3 min
Zlatý vývar a nadýchané drožďové knedlíčky: Polévka, která v naší rodině léčí všechno od rýmy až po špatný den
Cooky.cz
dnes, 15:15
5 min
Česko riskuje ztrátu Naderiho z Rangers ve prospěch Bulharska. Útočník by mohl být vysokou pojistkou za Schicka
SportyŽivě
dnes, 15:14
3 min
Mravenci sežerou návnadu z droždí a cukru a do týdne zmizí celá kolonie. Past stojí míň než rohlík
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:12
3 min
Reklama
Rajčata zalévaná v srpnu jinak mají dvakrát víc cukru. Stačí jedna změna
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:09
4 min
„Ústava to nezakazuje.“ Zemana láká vyzvat Pavla v boji o Hrad, experti nastínili jeho šance
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:08
Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí
In-lifestyle.cz
dnes, 15:06
3 min
Pohádka o pihaté andělce v pruhovaných punčochách, která uměla mluvit se želvami a naslouchat času pomaleji než ostatní
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
14 min
Centrum o páté: Když se technika potkává s přírodou a lidskými osudy
Be Native extra
dnes, 15:00
3 min
Reklama
Víno se bude sklízet hlavně v září, období by mělo být nezvykle hektické
Brněnská Drbna
dnes, 15:00
1 min
Tahle voda působí v horku jako jed. Češi to netuší a pijí ji zcela běžně
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
3 min
Lela ukázala, jak si s dětmi užívá Turecko: Klidné záběry zároveň působí jako vzkaz Karlosovi
Trendy Život
dnes, 14:58
3 min
Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích
Hanácká Drbna
dnes, 14:58
1 min
Hazard na silnici ve tři ráno: Řidič na drogách bez řidičáku vezl nezletilé
Liberecká Drbna
dnes, 14:53
1 min
Reklama
Její patent z roku 1971 chrání internet před kolapsem dodnes. Jméno Erna Schneider Hoover ale nezná skoro nikdo
Mobify.cz
dnes, 14:51
4 min
Další úspěch CSG. V příštích letech bude zásobovat municí policisty ve Skandinávských zemích
HN.cz
dnes, 14:49
Stanice metra A Flora zůstane uzavřená do konce února, o tři měsíce déle než původně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:49
Nejkrásnější ostrov světa nemusíte hledat v Karibiku. Podle známého žebříčku leží v Evropě
VědaŽivě.cz
dnes, 14:47
4 min
„Zaplaťte daň z hodnotné zásilky“. Celní správa varuje před podvodnými e-maily
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:35
Reklama
Italské vesnice prodávají domy za 25 Kč. Kupující ale musí slíbit opravu do 3 let, jinak sen rychle končí
adbz.cz
dnes, 14:33
2 min
HOSPODSKÝ KVÍZ: Škola se blíží. Prověřte si, zda jste připraveni na zářijový restart
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
1 min
V pátek ve 20:15 všechno zrušte. ČT1 vytáhne nejlepší českou komedii všech dob
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
4 min
V kouři zahalená píseň Doba je divná předznamenává autorské album Soukupa a Zimy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:30
Oxlade-Chamberlain dostal červenou kartu v roce 2023, ale trest si odpyká až nyní. Celtic o jeho stopce nevěděl
SportyŽivě
dnes, 14:24
3 min
Reklama
Schodek rozpočtu příští rok vzroste, ale bude pod 400 miliard korun, řekla Schillerová
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:17
Stavba přehrady Nové Heřminovy se blíží. První práce začnou už příští rok
Ostravská Drbna
dnes, 14:17
2 min
Český krasobruslařský pár vsadil na skladbu z 19. století. Zdravotní testy ukazují výrazný pokrok oproti minulé sezoně
SportyŽivě
dnes, 14:13
3 min
Největší belgický požár za poslední století je pod kontrolou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:13
Potvrdila se důvěra: Mekies je nadšený z rozhodnutí Verstappena
SvětFormule.cz
dnes, 14:12
1 min
Reklama
Historie bodových náskoků lídra sezóny po letní přestávce
SvětFormule.cz
dnes, 14:12
4 min
V Sokolské ulici v Liberci srazilo auto dítě. Úsekem projedete s opatrností
Liberecká Drbna
dnes, 14:11
1 min
Sanyang po ročním působení ve Slavii odchází na hostování do Turecka. Klub za něj zaplatil přes 75 milionů
SportyŽivě
dnes, 14:07
4 min
„Jako správný samuraj.“ Okamurův boj za toaletní papír baví i cizí média
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:06
Mysteriózní horor válcuje Netflix. Úkryt nebo past nabízí záhadný koncept
Kinobox.cz
dnes, 14:05
2 min
Reklama
Reklama
„Jako správný samuraj.“ Okamurův boj za toaletní papír baví i cizí média
Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!
Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev
Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně
Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let
Reklama
Reklama