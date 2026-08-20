Český krasobruslařský pár vsadil na skladbu z 19. století. Zdravotní testy ukazují výrazný pokrok oproti minulé sezoně

Když na konci roku 2024 dali dohromady společný pár, málokdo čekal, že za necelý rok budou mít na kontě dvě nominace do seniorské Grand Prix. Dvaadvacetiletá Valesiová a o tři roky starší Bidař přitom teprve budují společný jazyk na ledě, ten druh souhry, který se nedá natrénovat za jednu sezonu. Právě proto je jejich rozhodnutí bruslit na hudbu, která neodpouští jedinou nepřesnost, tak zajímavé.
Tanec smrti jako programový manifest
Danse macabre, op. 40, není líbivá kulisa. Camille Saint-Saëns ji napsal jako symfonickou báseň s konkrétním příběhem: o půlnoci se z hrobu zvedne Smrt, naladí housle a kostlivci tančí, dokud je nezastaví kohoutí kokrhání. Hudba pracuje s ostrými akcenty, sólovými houslemi a xylofonem, který imituje klepot kostí. Každý zvukový zlom je slyšet, a vidět, pokud se bruslař opozdí.
Proč si pár vybral právě tuto skladbu, veřejně vysvětleno nebylo. Důvod volby zatím nepřiblížil ani tým, ani trenér Ondřej Hotárek. Jedno je ale zřejmé: Danse macabre nutí bruslaře k preciznímu timingu, a pokud ho zvládnou, odliší se od dvojic, které sázejí na plynulé filmové soundtracky. Charakter a akcent místo sladkosti. Riskantní, ale potenciálně velmi výnosné.
Co říkají čísla ze závodů
Výsledkový oblouk první společné sezony ukazuje jednu jasnou tendenci: pár umí v průběhu soutěže růst.
ME 2026 v Sheffieldu: Po krátkém programu dvanáctí, celkově devátí. Volná jízda je výrazně vytáhla. MS 2026 v Praze: Po krátkém programu dvacátí, volnou jízdu zajeli jako třináctí a celkově skončili patnáctí s celkovým skóre 170,46 bodu.
Ten vzorec, slabší krátký program, výrazně lepší volná jízda, naznačuje, že pár má fyzickou i mentální výdrž na to, aby druhou polovinu soutěže odjel lépe než první. Právě to bývá u nově složených dvojic vzácné. Devátým místem na ME navíc zajistili České republice dvě účastnická místa ve sportovních dvojicích pro příští evropský šampionát.
Zdravotní testy: co víme a co ne
Podle informací z týmu letní zdravotní a kondiční testy ukázaly výrazné zlepšení oproti minulé sezoně. Konkrétní protokol, zda šlo o měření VO2 max, laktátového prahu, svalové síly, stability nebo jiné baterie, veřejně zveřejněn nebyl. Bez těchto čísel nelze říct, v čem přesně pokrok spočívá.
Co ale doložit lze: pár má za sebou výrazně delší společnou přípravu než před sezonou 2025/26, kdy se teprve sehrával. Samotný čas strávený společným tréninkem mění synchron, jistotu v nájezdech do prvků i schopnost zvládat zátěž ve druhé polovině programu. A právě tam, ve volných jízdách, se jejich výkonnostní posun projevoval nejviditelněji.
Podzimní kalendář a Grand Prix
Sezona 2026/27 začíná brzy a nabitě:
Soutěž Místo Termín Lombardia Trophy Bergamo 17.–20. září 2026 Tayside Trophy Dundee 10.–11. října 2026 Skate Canada International Kelowna 30. října – 1. listopadu 2026 NHK Trophy Tokio 27.–29. listopadu 2026
Dvě přidělené seniorské Grand Prix v jedné sezoně,
Skate Canada a NHK Trophy, jsou signál, že Mezinárodní bruslařská unie vnímá Valesiovou s Bidařem jako pár s rostoucím mezinárodním kreditem. Bergamo a Dundee poslouží jako ostrá generálka. Přesné startovní časy páru zatím zveřejněny nebyly; přímý přenos České televize z těchto závodů k 20. srpnu v programu ČT potvrzen není. Kam až to může dojít
Realistická ambice pro tuto sezonu? Stabilní místo v evropské desítce a posun ze světové patnáctky blíž k první desítce. Pokud Danse macabre přinese vyšší komponentní skóre za interpretaci a k tomu se přidá technická jistota ve volné jízdě, matematika začne vycházet. Klíčové bude, jestli se vzorec „silná volná jízda zachraňuje slabší krátký program“ přetaví v konzistenci obou segmentů.
Půlnoční zvon v Saint-Saënsově skladbě probouzí kostlivce k tanci. V Bergamu v polovině září uvidíme, jestli probudí i českou sportovní dvojici k sezoně, která potvrdí, že loňský vzestup nebyl náhoda.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Jan Šusta