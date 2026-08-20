Chorému zbývá rok do konce smlouvy ve Slavii. Juliš tvrdí, že Plzeň intenzivně tlačí na jeho návrat

Když Slavia v červenci 2024 oznámila příchod Chorého z Plzně, podepsala s ním smlouvu do 30. června 2027. Tříletý kontrakt tehdy vypadal jako dostatečný polštář. Jenže léto 2026 přineslo sérii událostí (disciplinární problémy, vyřazení z kádru, dramatický návrat na příkaz majitele), které z jednoletého zbytku smlouvy udělaly nejsledovanější kontraktní případ české ligy. A právě do tohoto napětí vstoupila informace Lukáše Juliše, podle níž Plzeň intenzivně tlačí na Chorého návrat na západ Čech.
Co přesně Juliš řekl a co z toho víme
„Mám inside info, že Plzeň extrémně tlačí na návrat Tomáše Chorého. Mám to od velice důvěrného zdroje. Chorý má rok do konce smlouvy, takže kdyby pan Strnad přišel s velkou nabídkou, teoreticky by na to Slavia mohla slyšet,“ překvapil bývalý útočník pražské Sparty Lukáš Juliš v podcastu Betano „No jasně“.
Proti spekulaci ale stojí veřejná vyjádření obou klubů. Adolf Šádek, generální manažer Plzně, už v květnu 2026 v podcastu Kudy běží zajíc řekl, že Chorého sice stále obdivuje, ale jeho návrat si aktuálně nedokáže představit. Slavia zase v červenci 2026 potvrdila, že útočník zůstává a má platnou smlouvu do konce sezony 2026/27. Oficiální nabídka mezi kluby veřejně doložená není.
Skutečný motor spekulace: kontrakt a ticho kolem prodloužení
Podstatnější než neověřená podcastová informace je to, co Slavia sama říká, a hlavně neříká. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci 23. července 2026 potvrdil Chorého smlouvu do konce probíhající sezony, ale k prodloužení dodal jedinou větu: „Prozatím si to nedokážeme představit.“
To je pro jednatřicetiletého útočníka, který byl u titulového příběhu, mimořádně chladná formulace. Trenér Jindřich Trpišovský přitom už v květnu 2026 upozorňoval, že pokud má Chorý zůstat, musí se smlouvy řešit. Neřešily se. A právě tady vzniká prostor, do kterého se vejde jakákoli spekulace, plzeňská, zahraniční i ta o volném odchodu za rok.
Ekonomická logika je přímočará: léto 2026 je poslední plnohodnotné okno, kdy Slavia může za Chorého inkasovat přestupovou částku. Za rok odejde zadarmo. Sportovní logika ale říká opak: Trpišovský, Tomáš Holeš i Lukáš Provod veřejně popsali, že ho chtějí v kabině i na hřišti.
Tykačův zásah a cena loajality
Příběh kolem Chorého ve Slavii má vrstvu, kterou běžné přestupové spekulace nemají. Po sérii disciplinárních incidentů byl útočník vyřazen z prvního týmu. Návrat nepřišel zdola, přišel shora. Tvrdík 23. července 2026 otevřeně přiznal, že obdržel „závažný akcionářský příkaz“ vrátit hráče do A-mužstva. Majitel Pavel Tykač s Chorým podle Tvrdíka několikrát osobně mluvil.
Tykač se za útočníka postavil už v květnu, kdy podle Trpišovského podpořil i další sporné postavy v kabině. Takový zásah majitele do sportovního rozhodování je v české lize neobvyklý a vytváří zvláštní situaci: klub, jehož akcionář osobně garantoval hráčův návrat, zároveň nedává najevo, že s ním počítá déle než dvanáct měsíců.
Co by návrat do Plzně znamenal
Pokud by se plzeňský zájem potvrdil a Slavia se rozhodla jednat, nešlo by o běžný transfer. Chorý přestoupil z Viktorie do Slavie v létě 2024 a jeho odchod tehdy v Plzni zanechal stopu. Návrat k přímému rivalovi by byl symbolickým zásahem do vztahu obou klubů.
Plzeň přitom vstoupila do sezony 2026/27 bídně; po třech kolech měla jen dva body a první ligovou výhru zaznamenala až 16. srpna proti Zlínu. Hotový cílový útočník Chorého typu by jí okamžitě pomohl. Zároveň ale Viktoria po změně vlastnické struktury pod Michalem Strnadem komunikuje důraz na ekonomickou udržitelnost, ne na přeplácení rivala za hráče s krátkým kontraktem.
Podle nás klíčová otázka nezní, jestli Plzeň o Chorého stojí. Zní, jestli Slavia ví, co s ním chce. Dokud na ni neodpoví, bude každý podcast, každá zákulisní informace a každé přestupové okno živit další kolo spekulací. A Chorého tržní hodnota bude s každým týdnem ticha klesat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner