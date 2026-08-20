Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Chorému zbývá rok do konce smlouvy ve Slavii. Juliš tvrdí, že Plzeň intenzivně tlačí na jeho návrat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tomáš Chorý vstoupil do posledního roku kontraktu ve Slavii a klub veřejně nepotvrdil zájem o prodloužení. Na stole leží neověřená informace o plzeňském tlaku.
Chorému zbývá rok do konce smlouvy ve Slavii. Juliš tvrdí, že Plzeň intenzivně tlačí na jeho návrat

Chorému zbývá rok do konce smlouvy ve Slavii. Juliš tvrdí, že Plzeň intenzivně tlačí na jeho návrat

Zdroj: SK Slavia Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Zuzana Hejnová hodnotí debakl na ME v Birminghamu: Máme 14 nováčků, musíme čekat
Zuzana Hejnová hodnotí debakl na ME v Birminghamu: Máme 14 nováčků, musíme čekat
Eden se po šesti zápasech otevírá fanouškům. Slavia zavádí povinnou aplikaci, zákaz batohů a zpřísněné vstupy
Eden se po šesti zápasech otevírá fanouškům. Slavia zavádí povinnou aplikaci, zákaz batohů a zpřísněné vstupy

Fortuna Arena přivítá diváky poprvé od nedohraného derby 9. května, a vstup na stadion se mezitím změnil...

O Souarého se zajímají Celtic, Getafe, Janov i Monza. Plzeň před duelem s Crvenou zvezdou odmítá jednat o prodeji
O Souarého se zajímají Celtic, Getafe, Janov i Monza. Plzeň před duelem s Crvenou zvezdou odmítá jednat o prodeji

Třiadvacetiletý levák má kontrakt do roku 2027, tržní hodnotu 3,5 milionu eur a čtyři zahraniční nápadníky....

Ronaldo se seznámil s Georgiou jako s prodavačkou v butiku Gucci. Vzali se po deseti letech ve vlastním obývacím pokoji
Ronaldo se seznámil s Georgiou jako s prodavačkou v butiku Gucci. Vzali se po deseti letech ve vlastním obývacím pokoji

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová se vzali 11. srpna 2026 civilním obřadem ve svém domě v...

Slavia se v Lize mistrů může utkat s Realem Madrid či PSG. Los osmi soupeřů ze čtyř košů proběhne již příští týden
Slavia se v Lize mistrů může utkat s Realem Madrid či PSG. Los osmi soupeřů ze čtyř košů proběhne již příští týden

Pravděpodobnost, že Slavia dostane alespoň jeden z těchto dvou celků, je podle průběžné projekce košů téměř...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.