Pohádka o pihaté andělce v pruhovaných punčochách, která uměla mluvit se želvami a naslouchat času pomaleji než ostatní

Bylo to městečko malé, ale ne nudné. Mělo úzké uličky, domy s oprýskanými okenicemi, náměstí se studnou, tři kočky, které se považovaly za důležitější než radnice, a přístav, kde lana vrzala i ve dnech, kdy nefoukal skoro žádný vítr.
V Solné Lhotě žili rybáři, pekaři, opraváři sítí, ženy s rukama vonícíma po levanduli, děti se slanými koleny od moře a jeden starý hodinář, který byl přesvědčený, že svět by fungoval mnohem lépe, kdyby se lidé naučili chodit podle správně seřízených hodin.
Jenže moře nikdy podle hodin nechodí.
A možná právě proto tam jednoho dne přišla andělka.
Jmenovala se Eliána.
Nebyla to andělka, jakou si lidé obvykle představují.
Neměla dlouhé zlaté vlasy splývající až k obláčkům, neměla tvář hladkou jako porcelán a už vůbec nenosila bílé šaty, ve kterých by se člověk bál sednout si na patník. Měla vlasy tmavé a rozcuchané od větru, nos posetý pihami, křídla lehce stříbřitá a pod krátkou sukýnkou nosila pruhované punčochy — jedno pruhování bylo modrobílé a druhé zelenostříbrné, protože Eliána odjakživa tvrdila, že symetrie je přeceňovaná.
Když ji nebe kdysi vysílalo mezi lidi, několik vážných andělů nad jejími punčochami pozdvihlo obočí.
„To není příliš důstojné,“ řekl jeden.
„To se uvidí,“ odpověděla Eliána.
A skutečně se ukázalo, že důstojnost se někdy přeceňuje stejně jako symetrie.
Eliána totiž uměla věc, kterou jiní andělé neuměli.
Uměla mluvit se želvami.
Ne že by se to na nebi považovalo za nějak zvlášť užitečnou dovednost. Většina andělů se specializovala na tišení bouří v duších, sbírání ztracených modliteb, hlídání spánku malých dětí nebo opatrné pošťuchování svědomí dospělých. Želvy nikoho moc nezajímaly, protože mluvily pomalu, chodily pomalu, myslely pomalu a na odpověď se jich člověk někdy dočkal až ve chvíli, kdy zapomněl, co byla původní otázka.
Jen Eliánu to nikdy neodradilo.
Když byla ještě maličká andělka, sedávala na nebeské terase nad světlem večerních mraků a celé hodiny naslouchala starým obláčkovým želvám, které vyprávěly tak pomalu, že z jejich vět mezitím stihly vyrůst hvězdy.
Právě jedna z nich jí kdysi řekla:
„Kdo se naučí mluvit se želvami, uslyší i to, co ostatní přehlédnou, protože na to příliš spěchají.“
A Eliána si tu větu schovala hluboko do srdce.
Do Solné Lhoty přišla na konci léta, v době, kdy dny ještě bývají teplé, ale večery už mají v sobě tenké stříbrné vlákno podzimu. Posadila se na střechu starého skladiště u přístavu, přitáhla si kolena k bradě a chvíli pozorovala moře.
Bylo neklidné.
Ne ve vlnách.
Ve vzduchu.
Lidé pod ní chodili rychleji, než bývalo zdrávo. Rybáři se hádali, kdo vypluje první. Děti běhaly po molu, ale jejich smích zněl o něco kratší než dřív. Pekař nadával na kvas, který nechce kynout. Hodinář tvrdil, že město je poslední dobou nějak rozladěné. A i rackové křičeli podrážděněji, než vyžadovala běžná rackovská neomalenost.
Eliána si uhladila jednu punčochu.
„Tady se něco děje,“ zamumlala.
V tu chvíli se pod molem ozvalo velmi pomalé:
„Ano.“
Eliána sebou nepolekaně cukla. S želvami se člověk neleká, i když ho překvapí. To se k nim nehodí.
Naklonila se přes okraj a pod dřevěnými kůly uviděla velkou mořskou želvu.
Byla stará. Velmi stará. Krunýř měla porostlý jemnými řasami a na hlavě jí seděla tak klidná moudrost, že vedle ní vypadaly všechny hodiny na náměstí trochu zbrkle.
„Dobrý večer,“ řekla Eliána.
„Dobrý,“ odpověděla želva. Pak po velmi dlouhé pauze dodala: „Pruhované punčochy.“
„Ano,“ řekla Eliána. „Ty bývají většinou vidět hned.“
„To je dobře,“ prohlásila želva.
„A vy jste?“
„Matylda.“
„To je pěkné jméno.“
„Vím.“
Eliána se usmála. S želvami bývají rozhovory krátké a dlouhé zároveň.
„Matyldo, co se tady děje?“
Želva zavřela oči, jako by poslouchala nejen otázku, ale i moře, dřevo mola, vítr a několik minulých let najednou.
„Lidé začali spěchat.“
„To dělají často.“
„Tentokrát víc.“
„A proč?“
„Protože si myslí, že jim něco uteče.“
„A uteče?“
Matylda chvíli mlčela. Tak dlouho, že by jiného posluchače napadlo, zda neusnula.
„Ano,“ řekla nakonec. „Když člověk příliš spěchá, uteče mu to, co se nedá dohonit během.“
To byla přesně ta želví odpověď, která člověka nejprve trochu zlobí a pak si v něm začne sedat na správné místo.
Eliána se ten večer prošla po městě.
Šla po dlažbě, po zdech, po zábradlí, někdy střechami a jednou krátce i po vzduchu, což však v Solné Lhotě naštěstí nikdo neviděl, protože místní lidé už tak měli dost starostí i bez létajících andělek v punčochách.
Brzy zjistila, že Matylda měla pravdu.
Ve městě se opravdu cosi ztratilo.
Nebylo to vidět.
Nebyl to předmět, který by někdo nechal na lavici nebo zapomněl u studny.
Bylo to ticho mezi věcmi.
Rybáři už nevydrželi poslouchat moře, než vyplují. Pekař netrpělivě otvíral troubu dřív, než chléb stačil dorůst do své vůně. Děti nedočkavě přeskakovaly kapitoly příběhů, aby věděly, jak končí, a pak se divily, že už je nebaví. Dokonce i stará paní Růžena, která dřív dokázala hodinu sedět před domem a plést, aniž by považovala svět za opožděný, teď každou chvíli vstávala a kontrolovala, kolik je hodin.
Jako by někdo ze Solné Lhoty vysál schopnost chvíli počkat.
A bez ní se věci začaly trhat.
Druhý den ráno Eliána navštívila starý záliv za majákem. Matylda jí totiž večer řekla:
„Chceš-li vědět víc, zeptej se želv tam, kde voda pamatuje déle než lidé.“
Za majákem byla malá zátoka. Tichá. Kamenitá. Skoro skrytá. Příliv tam přinášel hladké mušle a odliv zanechával jemné kresby v písku, jako by moře psalo dopisy a zase je mazalo.
Na kamenech tam odpočívaly želvy.
Malé i velké, tmavé i pískové, mladší i velmi staré. Některé měly na krunýři ulpělé cáry mořské trávy, jiné drobné mušličky, které vypadaly jako šperky pro někoho velmi rozvážného.
Jakmile Eliána sestoupila mezi ně, všechny se na ni podívaly.
Ne rychle.
Želví pohled vždycky trochu trvá.
„Dobré ráno,“ řekla.
„Dobré,“ ozval se soubor pomalých hlasů.
„Jsem Eliána.“
„To víme,“ řekla jedna menší želva.
„Nosíš pruhy,“ dodala druhá.
„A pihy,“ poznamenala třetí.
„To bývá u nosu,“ shrnula čtvrtá.
Eliána přikývla. „Potřebuju poradit. Ve městě se něco pokazilo. Lidé spěchají tak, jako by je někdo honil, ale žádného honiče jsem neviděla.“
Želvy se po sobě podívaly.
Nebo spíš se na sebe začaly dívat a dokončily to asi za minutu.
Pak promluvila nejstarší z nich. Jmenovala se Paloma a její krunýř vypadal jako stará mapa.
„Někdo vzal Solné Lhotě čekání.“
Eliána zamrkala.
„To se dá vzít?“
„Ovšem,“ řekla Paloma. „Čekání je jemná věc. Když ho je málo, lidé začnou žít, jako by všechno mělo přijít hned, nebo vůbec.“
„Kdo ho vzal?“
Želvy mlčely.
Pak Paloma zvedla hlavu k moři.
„Příliv přinesl před třemi nocemi skleněnou lahev.“
„A v ní?“
„Nic, co by se dalo sníst,“ odpověděla mladší želva jménem Berta.
„Berto,“ napomenula ji Paloma.
„Jen upřesňuji,“ zamumlala Berta.
Paloma pokračovala: „V lahvi byl uzavřený Pospích.“
„Pospích?“ zopakovala Eliána.
„Ano. Je to tenký tvor. Průsvitný. Šustivý. Vypadá jako vítr, který se rozhodl být nepříjemný. Když se dostane do města, sedá lidem na ramena a šeptá jim, že už měli být jinde, hotoví, dál, výš, rychleji.“
Eliána si založila ruce.
„A jak se dostal z lahve ven?“
Želvy se podívaly jedna na druhou.
Nakonec Berta špitla:
„Rozbila ji jedna kočka.“
„Samozřejmě,“ povzdechla si Eliána. „V podobných příbězích bývají kočky často nečekaně účinné.“
„Nebyla zlá,“ řekla Berta. „Jen zvědavá.“
„To bývá u koček totéž,“ poznamenala Eliána.
Pak se zamyslela. „Dobře. Takže ve městě teď pobíhá Pospích a sedá lidem na ramena. Jak ho chytíme?“
Paloma zavřela oči.
„Pospích se nedá chytit během.“
„To mě nepřekvapuje.“
„Musí se uspat.“
„Jak?“
Teď mlčely všechny želvy opravdu dlouho.
Vítr přešel přes zátoku. Voda dýchla mezi kameny. Nad majákem zakroužil racek a křikl něco nezdvořilého směrem k vlastnímu odrazu.
Pak Paloma řekla:
„Musíš najít Píseň pomalého přílivu.“
Eliána si opřela ruce v bok.
„To zní jako věc, kterou nikdo neuchovává v šuplíku s popiskem.“
„Ne,“ přikývla Paloma. „Ta píseň se zpívá jen jednou za mnoho let. Umí ji Mořská matrona, stará želva z Jeskyně poslední vlny.“
„A kde je ta jeskyně?“
„Tam, kde pobřeží končí trpělivostí a začíná mlčením.“
Eliána se nadechla.
„Palomo, já mám želví jazyk ráda, ale občas bývá pro tvora s křídly trochu vyčerpávající.“
Berta se tiše zasmála.
Nakonec se ukázalo, že Jeskyně poslední vlny leží za černými skalami na severním okraji zálivu, kam se člověk dostane jen při odlivu a andělka nejlépe po kamenech, s velkou opatrností a menší elegancí, než by si přála.
Eliána tam dorazila odpoledne.
Jeskyně byla vysoká a chladná. Na stěnách se leskla sůl a ze stropu kapala voda do jezírka, v němž se odrážel proužek nebe. U jezírka odpočívala obrovská želva.
Byla tak stará, že na jejím krunýři rostly drobné šedé řasy, a její oči měly barvu hloubky, do které nikdo nehodil kámen už velmi dlouho.
„Dobrý den,“ řekla Eliána zdvořile.
„Ještě je odpoledne,“ odpověděla želva.
„To je pravda. Omlouvám se.“
„To není třeba.“
„Jsem Eliána.“
„Vím.“
„Nosím pruhované punčochy.“
„Také vím.“
„Přišla jsem pro Píseň pomalého přílivu.“
Mořská matrona otevřela oči o trochu víc.
„A proč bys ji měla dostat?“
Eliána zvedla bradu. „Protože Solná Lhota ztratila čekání a já nechci, aby tam lidem ztvrdla srdce do samých rozdělaných věcí.“
Želva ji pozorovala dlouho a mlčky.
Pak řekla: „Zazpívám ti ji. Ale musíš ji vyslechnout celou.“
„Dobře.“
„Bez přerušování.“
„Dobře.“
„Bez přešlapování.“
Eliána pohlédla na své pruhované punčochy. „To bude těžší, ale pokusím se.“
Píseň začala.
Nebyla hlasitá.
Nebyla ani zvlášť složitá.
Spíš se v ní táhlo moře, krok za krokem, vlna za vlnou. Byla v ní pauza mezi kapkami, těžký dech přílivu, písek, který nikam nepospíchá, i ta chvíle těsně před tím, než se vlna vrátí zpět. Eliáně se zpočátku zdála příliš pomalá. Tak pomalá, že měla chuť si ji urychlit alespoň v hlavě.
Pak si ale všimla, že jí přestávají podupávat špičky nohou.
Potom že se jí zklidnil dech.
A nakonec že slyší mezi tóny i to, co předtím neslyšela: tiché unavené srdce města, které si jen potřebuje na chvíli sednout.
Když píseň skončila, v jeskyni bylo takové ticho, že se do něj dalo skoro položit čelo.
„Teď ji umíš?“ zeptala se matrona.
Eliána polkla.
„Myslím, že ano.“
„Ne.“
„Ne?“
„Myslíš si, že ji umíš. To nestačí. Musíš ji nést v kroku.“
Eliána se podívala na své nohy.
„V kroku?“
„Ano. Budeš ji muset městem projít. Zazpívat ji nohama, dechem, hlasem i trpělivostí.“
Eliána si povzdechla. „To zní jako hodně práce na jednoho anděla.“
„Naštěstí nejsi sama,“ odpověděla matrona.
Když se Eliána vrátila do Solné Lhoty, Pospích byl všude.
Bylo skoro vidět, jak se míhá ulicemi jako průsvitné šustění. Sedal rybářům na ramena a nutil je vytahovat sítě dřív, než se voda uklidní. Pošťuchoval pekaře, aby zkracoval těsto, a školní děti, aby nedopsaly písmenka. Dokonce i starému hodináři rozvibroval ruce tak, že mu dvě minuty spadly na podlahu a kutálely se pod kredenc.
Eliána se postavila doprostřed náměstí.
Byl podvečer.
Lidé spěchali kolem.
Nikdo si jí zprvu nevšiml, což se andělkám občas hodí.
Eliána se narovnala, zhluboka se nadechla a udělala první krok.
Pak druhý.
A začala zpívat.
Ne hlasitě. Jemně. Tak, aby její hlas nepřehlušil město, ale vplul do něj jako voda do písku. Pruhované punčochy se při chůzi míhaly po dlažbě a rytmus jejich kroků držel píseň pohromadě.
Zpívala o přílivu, který ví, kdy přijít.
O chlebu, který kyne tak dlouho, jak potřebuje.
O rybách, které se nechytnou tomu, kdo hází síť ze strachu, že něco zmešká.
O dětech, které najdou konec příběhu jen tehdy, když nepřeskočí začátek.
Lidé začali zpomalovat.
Ne všichni najednou.
Ne jako by je někdo zaklel.
Spíš jako když se po dlouhém běhu někdo konečně zastaví a uvědomí si, že jeho srdce vlastně nechce závodit pořád.
Pekař se opřel o dveře pekárny a přestal bubnovat prsty.
Rybář stáhl síť a sedl si na molo.
Děti na chvíli ztichly.
Paní Růžena si znovu sedla na židli před domem a pletla bez ohlížení na hodiny.
A tehdy se nad střechami cosi zachvělo.
Pospích.
Byl to opravdu podivný tvor. Průsvitný, tenký, šustivý. Měl dlouhé prsty z nervozity, oči z neklidu a hlas složený z vět typu: „dělej“, „honem“, „hned“, „už dávno“, „je pozdě“ a „měl bys“. Když Eliána zpívala dál, Pospích se začal kroutit, jako by ho pomalá píseň svědila.
„Přestaň,“ sykl.
„Ne,“ řekla Eliána a šla dál.
„Oni beze mě nic nestihnou!“
„Možná toho stihnou méně,“ odpověděla Eliána. „Ale možná budou víc u toho, co stihnou.“
Pospích se snesl níž.
„Já jsem užitečný!“
Eliána přikývla. „Někdy. Ale jen po troškách. Když je tě moc, všechno rozkoušeš na drobné kousky.“
To Pospícha zjevně urazilo.
Rozletěl se proti ní, chtěl se jí zachytit do vlasů, do křídel, do pruhovaných punčoch, aby ji rozkmital stejně jako ostatní.
Jenže v té chvíli se z přístavu ozvalo pomalé šplouchnutí.
Pak druhé.
Pak třetí.
Na molo vylezly želvy.
Matylda vpředu. Za ní Berta. Za ní Paloma. A ještě další, malé i velké, které se řadily tak vážně, jako by šly na slavnost, kde se nehodlá nikdo unáhlit ani o jednu ploutev.
Byl to pozoruhodný průvod.
Lidé se zastavili úplně.
Dokonce i kočky na chvíli přestaly být důležitější než radnice.
Želvy se rozestavily po náměstí a začaly dýchat v rytmu Písně pomalého přílivu.
Ano. Jen dýchat.
Ale tak klidně, hluboce a vytrvale, až se vzduch v celé Solné Lhotě zpomalil spolu s nimi.
Pospích zasyčel.
Šustil.
Kroutil se.
Snažil se rozběhnout na všechny strany najednou.
Jenže když kolem něj lidé přestali poskakovat ze strachu, ztratil oporu. Klesal níž a níž, tenčí a průsvitnější, až vypadal jako cárek pomačkaného průvanu.
Eliána udělala poslední krok písně, sklonila se, vytáhla ze zástěry malou skleněnou lahev, kterou jí dala Mořská matrona, a nastavila ji proti němu.
Pospích se ještě jednou zavlnil.
„To není fér,“ zamumlal.
„To je příliv,“ odpověděla Eliána.
A Pospích sklouzl dovnitř.
Zátka cvakla.
Bylo po všem.
Na náměstí se rozhostilo ticho.
To opravdové.
Ne prázdné.
To, ve kterém je slyšet, jak se znovu ukládají věci na své místo.
Pak si někdo povzdechl.
Někdo jiný se zasmál.
Pekař řekl, že těstu přece jen dá ještě chvíli.
Rybář usoudil, že se vypluje až ráno.
Děti poprosily, aby jim paní učitelka dočetla pohádku od začátku.
A hodinář si sedl na schod a prohlásil:
„Možná jsem se celý život mýlil. Ne všechno se má řídit hodinami. Něco by se mělo řídit vlnami.“
„To je na tebe dost odvážné,“ poznamenala paní Růžena.
Od toho dne byla Solná Lhota jiná.
Ne líná.
Ne pomalá tak, že by tam nikdy nedojel pošťák nebo nenakynul chleba.
Jen si znovu vzpomněla, že některé věci potřebují svůj čas.
Rybáři začali před vyplutím chvíli stát a poslouchat moře.
Pekař už neotvíral troubu příliš brzy.
Děti si všimly, že příběhy chutnají lépe, když se nepřeskakují.
A hodinář nad dveře své dílny pověsil cedulku:
Spravuji hodiny, ale nebudu vás kvůli nim honit.
Eliána zůstala ve městě ještě nějaký čas.
Bydlela na střeše skladiště, ve věži majáku, pod schody radnice a jednou dokonce v prázdném sudu, protože chtěla ověřit, zda se v něm dá důstojně spát. Nedalo.
Často chodila za želvami.
S Matyldou sedávala na molu.
S Bertou se občas smála, protože Berta navzdory svému želvímu původu mluvila poměrně svižně, což se v želvím světě považovalo za mírnou výstřednost.
A s Palomou mlčela v zátoce tak dlouho, až to začalo znít jako rozhovor.
Jednoho večera, když slunce klesalo do moře a Solná Lhota se barvila měděně a modře, si Eliána všimla něčeho zvláštního.
Matylda seděla tišeji než jindy.
„Co je?“ zeptala se andělka.
Matylda dlouho nic neříkala.
Pak se nadechla.
„Dole za severními útesy leží stará cesta.“
„Jaká cesta?“
„Mořská.“
„To nezní neobvykle.“
„Ta vede pod vodou. A ne každý ji vidí.“
Eliána si stáhla jedno koleno pod bradu.
„A kdo ji vidí?“
Matylda pootočila hlavu a podívala se na ni svýma starýma klidnýma očima.
„Ti, kdo se uměli zastavit dřív, než jim něco důležitého uteklo.“
Eliáně se lehce zachvěla křídla.
„Kam vede?“
„Nevím,“ řekla Matylda. „Já už tam byla dávno a teď bych odpověď nosila příliš pomalu. Ale slyšela jsem, že na jejím konci je zahrada z kamene a soli, kde se schovávají všechny věci, které svět nestihl ztratit docela.“
Eliána se zadívala k severu.
Moře tam potemnělo do hluboké modři.
Na hladině se na okamžik zalesklo cosi jako úzká stříbrná čára, sotva viditelná, jako když někdo nakreslí cestu jen pro ty, kdo nepoběží.
„Myslíš, že bych ji mohla najít?“ zašeptala.
Matylda zavřela oči.
„Možná.“
„A šla bys se mnou?“
Matylda otevřela jedno oko.
„Jsem želva.“
„To ano.“
„Takže když řeknu, že se vydáme zítra, je to u mě skoro netrpělivost.“
Eliána se rozesmála tak, až jí pruhované punčochy vykoukly zpod šatů ještě víc než obvykle.
A dole ve městě, které se právě učilo dýchat o trochu pomaleji, se rozsvítila první okna.
Moře zašeptalo o útes.
Želvy mlčely tím správným způsobem.
A andělka s pihami si pomyslela, že některé cesty nezačínají krokem kupředu.
Začínají chvílí, kdy se člověk konečně přestane hnát.