Godla, Hádek, Marhoul i Stivínová. Tvůrci Mostu! a Okresního přeboru točí komedii z vězení

Námět se prý zrodil z historek, které Prušinovský slýchal od Zdeňka Godly už během natáčení Mostu!. Příběhy o propašovaných mobilech, zbraních vyrobených z ramínek a
absurdních rituálech za mřížemi ho nepustily. Teď z nich vzniká seriál, který má ambici vybudovat stejně svébytný mikrosvět, jaký oba autoři vytvořili v mosteckém sídlišti nebo na hřištích okresního fotbalu. Jenže tentokrát jsou zdi doslova kolem, a pravidla určuje někdo jiný než hlavní hrdina. Kdo hraje koho
Ústřední postavou Oddílu B je dvacetiletý David Broulík, prvoodsouzenec, který rodině namluvil, že nastupuje do cizinecké legie. Ve skutečnosti se učí přežít mezi mukly. Broulíka hraje Tadeáš Moravec. Kolem něj ale stojí ansámbl, který dává seriálu váhu:
Zdeněk Godla – recidivista a padělatel Saša Kárvai, organická spojka mezi reálným vězeňským světem a komedií Matěj Hádek – vychovatel Pruza, člověk na hranici mezi systémem a lidskostí Zuzana Stivínová – major Pruzová, vedoucí stráže a zároveň Pruzova manželka Václav Marhoul – ředitel věznice Macík
Právě Marhoulovo obsazení je nejpřekvapivější tah. Režisér Nabarveného ptáčete, člověk spojený s nejdrsnějším autorským filmem posledních let, uvnitř nekorektní vězeňské komedie. Přímé vyjádření k tomu, proč roli přijal, se zatím neobjevilo, ale samotný kontrast funguje jako herecký statement.
Prušinovský a Kolečko: stejný tandem, nová platforma
U Mostu! psali scénář společně, Prušinovský režíroval. U Okresního přeboru stál za režií a Kolečko přispěl jako spoluscenárista. Oddíl B kopíruje osvědčené rozdělení:
režie Prušinovský, scénář oba. Prušinovský je navíc kreativním producentem Oneplay, seriál vyrábí společnost OFFSIDE MEN s producentem Ondřejem Zimou. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Změna oproti minulosti je platforma. Most! i Okresní přebor vznikaly pro Českou televizi. Oddíl B je Oneplay Originál, exkluzivní obsah pro předplatitele streamovací služby TV Nova.
Nejde o žádný deklarovaný rozchod s veřejnoprávní televizí; Oneplay buduje vlastní prémiovou tvorbu a aktivně láká etablovaná jména. Kdo chce Oddíl B vidět, potřebuje předplatné, plán Komfort stojí 199 Kč měsíčně, k dispozici je sedmidenní zkouška zdarma. Věznice jako mikrosvět
Most! fungoval díky tomu, že sídliště mělo vlastní jazyk, hierarchii a logiku. Oddíl B potřebuje totéž, a uzavřené prostředí věznice mu to paradoxně usnadňuje. Zdi definují pravidla. Hierarchie mezi vězni a personálem je daná. A každodenní vynalézavost (propašovat telefon, přežít střevní epidemii, zvládnout Velikonoce za mřížemi) dodává epizodický materiál.
Tvůrci přitom nesázejí jen na nadsázku. Natáčení probíhalo v Ústeckém kraji, konkrétně v Jirkově, ve věznici Nové Sedlo a v Chomutově, celkem 38 natáčecích dnů.
Kolečko po exkurzi v reálné věznici mluvil o tísnivém dojmu. Prušinovský si prostředí ověřoval přímo na místě. Výsledkem má být drsná komedie s realistickým základem, ne sitcom s kulisami. Srovnání s filmem Na plech se nabízí, ale kulhá
Loňský film Na plech režiséra Martyho Pohla ukázal, že české publikum má o kriminální prostředí zájem: v kinech nasbíral přes 291 tisíc diváků a tržby přesáhly 58 milionů korun. Jenže Na plech je devadesátiminutový příběh o ekonomovi, který se zaplete do pervitinového byznysu na severu Čech, jednorázová filmová jízda. Oddíl B je deset epizod, které musí vybudovat vztahy, postavy a rituály na delší trati. Formátově i dramaturgicky jde o jiný úkol.
Kdy a kde
První ukázka se objevila v srpnu 2026. Premiéra je avizovaná na podzim 2026, konkrétní datum zatím Oneplay nezveřejnilo.
Klíčová otázka není, jestli bude Oddíl B „nový Most!“. Je to, jestli si věznice jako prostor udrží na deset epizod stejnou gravitaci, vlastní jazyk, vlastní figury, vlastní pravidla hry. Jména na to jsou. Teď je řada na materiálu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová