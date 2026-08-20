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Godla, Hádek, Marhoul i Stivínová. Tvůrci Mostu! a Okresního přeboru točí komedii z vězení

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Jan Prušinovský a Petr Kolečko se po letech vracejí ke společné práci, tentokrát pro Oneplay s desetidílným seriálem Oddíl B, zasazeným za zdi české věznice.
Godla, Hádek, Marhoul i Stivínová. Tvůrci Mostu! a Okresního přeboru točí komedii z vězení

Godla, Hádek, Marhoul i Stivínová. Tvůrci Mostu! a Okresního přeboru točí komedii z vězení

Zdroj: Se svolením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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