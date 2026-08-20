Česko riskuje ztrátu Naderiho z Rangers ve prospěch Bulharska. Útočník by mohl být vysokou pojistkou za Schicka

20. srpna 2026 přijel Rangers FC do Jablonce na čtvrté předkolo Konferenční ligy. V kádru hostů figuruje dvaadvacetiletý útočník, který se narodil v Drážďanech matce Češce a otci Bulharovi, nikdy nenastoupil za žádnou seniorskou reprezentaci, a přesto se o něj už měsíce vede tichá válka mezi dvěma zeměmi. Česko v ní zatím prohrává. Ne proto, že by o Ryana Naderiho nestálo, ale proto, že jediný doložený krok směrem k hráči udělal někdo jiný.
Bulharsko přišlo první a řeklo to nahlas
Na tiskové konferenci 26. března 2026 bulharský trenér Dimitrov řekl dvě věci, které by měly v Praze zvednout obočí. Za prvé: s Naderim mluvil osobně. Za druhé: Bulharsko ho oslovilo jako první ze všech tří zemí, které o něj mohou usilovat. Rozhodnutí čekal „v horizontu měsíců“. Od té chvíle uplynulo téměř pět měsíců a podle bulharských médií Naderi jarní nabídku neodmítl definitivně, pouze ji odložil, protože se chtěl soustředit na adaptaci v Rangers.
Na české straně k 20. srpnu 2026 neexistuje veřejně dohledatelné srovnatelně konkrétní vyjádření. Ani od FAČR, ani od nového trenéra Santiho Denii. Naderi přitom v databázi FAČR evidovaný je, česká stopa existuje. Jenže stopa a aktivní nabídka jsou dvě různé věci.
Proč Naderi dává smysl jako post-schickovský hrot
Patrik Schick 25. června 2026, den po zápase s Mexikem, oznámil na Instagramu konec reprezentační kariéry. Odešel s bilancí 56 zápasů a 26 gólů. Sám napsal, že nešlo o impulzivní rozhodnutí. Česko tak přišlo o svého nejspolehlivějšího střelce posledních let a otevřela se otázka, kdo převezme roli vysokého zakončovatele do vápna.
Naderi do tohoto rámce zapadá profilově téměř dokonale:
- Výška: 194 cm oproti Schickovým 191 cm, klasický hrot, ne falešná devítka.
- Sezonní exploze: V ročníku 2025/26 za Hansu Rostock nastřílel 8 gólů a přidal 5 asistencí v 18 zápasech 3. Bundesligy.
- Rekordní přestup: 3. února 2026 přešel do Rangers za částku, kterou Hansa označila za největší transfer ve své historii a nový rekord celé třetí ligy.
Výkonnostně ale zatím nejde o hotového Schickova nástupce. V Rangers měl na jaře pomalejší náběh: do konce března 2026 odehrál v lize 7 zápasů bez gólu, se třemi asistencemi. V letní přípravě na sezonu 2026/27 navíc klub přivedl Shanklanda, Chermitiho i Miovského, Naderi bojuje o minuty. V evropských pohárech má zatím jediný start, 75 minut a nulu na kontě. Materiál na „může vyrůst“, ne na „už je hotový“.
Měsíc vakua, který Česko stál náskok
Časová osa vysvětluje, proč je česká pozice tak slabá. Po neúspěšném mistrovství světa rezignoval trenér Miroslav Koubek. Schick skončil 25. června. Tomáš Souček veřejně váhal s vlastní budoucností v národním týmu. Santi Denia byl jmenován až 31. července 2026, tedy pět měsíců po tom, co Bulharsko už s Naderim mluvilo.
Mezi koncem Koubka a nástupem Denii vzniklo mocenské vakuum přesně v období, kdy se o hráčově budoucnosti rozhodovalo. Bulharsko mělo trenéra, plán a přímý kontakt. Česko mělo prázdnou lavičku.
Česko bez variant není, ale okno se zavírá
Bylo by přehnané tvrdit, že bez Naderiho se česká reprezentace zhroutí. Ve světové nominaci z června 2026 figurovali vedle Schicka ještě Hložek (44 zápasů, 5 gólů), Chorý (23/7), Chytil (23/6), Kuchta (31/3) a Višinský. V širším okruhu byl i Kabongo. Okamžitá řešení existují.
Jenže žádný z nich nemá Naderiho kombinaci mládí, fyzického profilu a klubového zázemí v top lize. Hložek je jiný typ hráče, Chorý s Chytilem jsou zkušenější, ale bez stropového potenciálu dvaadvacetiletého útočníka Rangers. Naderi je projekt, který by mohl za dva tři roky vyplnit díru, kterou Schick zanechal. Pokud ovšem bude hrát v českém dresu.
Formálně může Naderi reprezentovat i Německo, ale tato varianta ve veřejných zdrojích působí nejslaběji, žádný doložený kontakt ze strany DFB neexistuje. Reálný souboj se odehrává mezi Prahou a Sofií. A Sofie má náskok.
Denia je ve funkci tři týdny. Pokud chce, aby Naderi jednou nosil český dres, musí přestat spoléhat na to, že se hráč ozve sám. Bulharsko ukázalo, že v reprezentačním náboru vyhrává ten, kdo zavolá první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner