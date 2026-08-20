Dříve to měl skoro každý. Dnes se některé kusy prodávají za více než 15 tisíc korun

Staré komiksy s ohnutými rohy, kovová stavebnice bez víka krabice, panenka s vybledlými šaty, mobil velikosti cihly. Jenže právě tyhle předměty, pokud splňují přesnou kombinaci stáří, kompletnosti a zachovalosti, dnes na sběratelském trhu překračují hranici patnácti tisíc korun. A některé ji překračují mnohonásobně. Rozdíl mezi „starým haraburdím“ a sběratelským pokladem přitom často tvoří detail, který laik snadno přehlédne: originální sponky, nepoškozený hřbet, adopční papíry v krabici.
Čtyřlístek: český komiks za cenu ojetiny
Příběh sběratelské hodnoty českých komiksů začíná jedním konkrétním sešitem. Čtyřlístek č. 1, „Vynález profesora Myšpulína“ z roku 1969, je na tuzemském trhu nejlépe doloženým příkladem předmětu, který z běžného dětského čtiva vyrostl do pěticiferných částek. Na Aukru se exemplář v luxusním stavu nabízel za 109 900 Kč. Jiný kus, kompletní, ale poškozený, se prodal za 26 498 Kč.
Jenže tady je potřeba přidat kontext. Na Bazoši se v létě 2026 objevují nízká čísla Čtyřlístku, řekněme desítka až patnáctka, za 500 až 2 400 Kč. Rozdíl? Kopie obálek místo originálu, lepený hřbet, chybějící sponky. Samotné nízké číslo neznamená výhru. Rozhoduje originálnost prvního vydání, neporušený stav vazby a absence jakýchkoli oprav. Kdo má doma číslo 47 s ohmatanou obálkou, drží v ruce pěknou vzpomínku, ne investici.
Motorola DynaTAC: cihla za cenu luxusního telefonu
Motorola DynaTAC 8000X, první komerčně prodávaný mobilní telefon z roku 1983, je na mezinárodním trhu jednou z nejdražších retro položek vůbec. Na eBay se aktuálně objevují nabídky za 12 750 a 16 999 dolarů, v přepočtu zhruba 267 000 až 356 000 Kč. To jsou ovšem raritní kusy s kompletním příslušenstvím a dokumentací.
Druhý konec spektra vypadá úplně jinak. Nefunkční DynaTAC bez krabice a papírů se na stejné platformě prodal za 299,99 dolaru, tedy asi 6 300 Kč. Kus s originálním boxem a dokumentací stál 500 dolarů. Cenové nůžky jsou tu extrémní, mezi nejlevnějším a nejdražším exemplářem leží padesátinásobek.
V českém bazarovém prostředí se DynaTAC prakticky neobjevuje. Kdo by takový kus vlastnil, měl by ho nabízet spíš mezinárodnímu publiku přes eBay, kde je poptávka prokazatelně silnější.
Cabbage Patch Kids a Merkur: kde končí nostalgie a začíná realita
Americké panenky Cabbage Patch Kids z 80. let mají v Česku menší sběratelskou základnu, ale na mezinárodním trhu dokážou překvapit. Běžný použitý kus v originální krabici se na eBay pohybuje kolem 60 dolarů, tedy zhruba 1 250 Kč. Neotevřené exempláře stoupají na 199 až 325 dolarů. A pak je tu extrém: panenka z roku 1984 s originální krabicí a adopčními papíry za 1 800 dolarů, přes 37 700 Kč. Právě ty „adopční papíry“, které děti v 80. letech běžně vyhazovaly, dnes tvoří zásadní část sběratelské hodnoty.
U stavebnic Merkur, jejichž historie sahá až k roku 1920, kdy firma začínala pod názvem Inventor, je situace střízlivější. Na Bazoši se české kusy ze 70. a 80. let nabízejí převážně za 599 až 5 000 Kč. Pětimístná cena se v aktuálním českém vzorku přímo nepotvrdila. Potenciál pro vyšší hodnotu mají teoreticky předválečné a rané poválečné edice s původním balením, ale otevřený prodejní vzorek pro takové kusy je příliš malý na definitivní závěr.
Co rozhoduje o ceně: ne stáří, ale příběh kusu
Samotná staroba předmět cenným neudělá. V dohledaných nabídkách napříč kategoriemi se opakuje stejný vzorec; cenu zvedá kombinace několika faktorů najednou:
- První vydání nebo raná série – u Čtyřlístku č. 1 vs. č. 50, u DynaTACu raný prototyp vs. pozdější produkce.
- Kompletnost – všechny díly stavebnice, všechny stránky komiksu, všechno příslušenství telefonu.
- Originální obal a dokumentace – krabice, návod, adopční papíry, záruční list.
- Absence oprav a kopií – originální sponky u komiksu, nelepený hřbet, nepřemalovaná panenka.
- Funkčnost – u DynaTACu rozdíl mezi 6 300 Kč a čtvrt milionem.
Kdo chce zjistit hodnotu vlastního kusu, měl by postupovat konkrétně: přesně určit variantu, rok a číslo, nafotit obal i vady, odlišit originál od reprintu a srovnávat s jednotlivými skončenými aukcemi stejného kusu. Oficiální průvodce eBay Marketplace Research výslovně doporučuje u unikátních sběratelských věcí nespoléhat na průměrnou cenu kategorie, protože „nuance kusu“ mění výsledek zásadně.
Proč právě teď lidé platí za staré věci
Trendový report eBay za rok 2025 pojmenovává motor současného sběratelského boomu jedním slovem: nostalgie. Lidé nekupují jen starý předmět, kupují kus vlastního dětství, sdílenou paměť generace, fyzický důkaz světa, který už neexistuje. Report mluví o průniku fandomu, nostalgických favoritů a sekundárního trhu, kde sběratelé honí jak nové věci, tak „vintage poklady“.
Pro český kontext to znamená, že lokálně silné položky, první Čtyřlístky, rané Merkury, mají kupce hlavně mezi tuzemskými sběrateli. Mezinárodně srozumitelné kategorie jako DynaTAC nebo Cabbage Patch Kids zase těží z globálního publika na eBay.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková