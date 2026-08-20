Váš Android má datum expirace a poté se stává nebezpečným. Zjistíte to v nastavení za 10 sekund

Datum expirace neznamená, že se vám telefon jednoho dne vypne. Znamená, že výrobce přestal pro váš konkrétní model vydávat bezpečnostní aktualizace. Od toho okamžiku každá nově objevená chyba v systému zůstane neopravená, a takových chyb přibývá každý měsíc. Jak si bezpečnostní stav ověříte? Otevřete
Nastavení → O telefonu → Verze Androidu, kde najdete položku Bezpečnostní aktualizace Androidu s datem poslední záplaty. Případně Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru, kde uvidíte stav aktualizací. Tři klepnutí, pár sekund. Pokud je datum staré o mnoho měsíců a žádná nová aktualizace není k dispozici, váš telefon už pravděpodobně opustil aktivní podporu. Co přesně v nastavení uvidíte, a co ne
V nastavení zjistíte datum poslední bezpečnostní záplaty a stav aktualizací systému Google Play. To je první a nejrychlejší vrstva kontroly. Co tam ale většina Androidů přímo neukazuje, je konkrétní budoucí datum, kdy podpora definitivně skončí. To je potřeba dohledat podle modelu.
Google u svých Pixelů zveřejňuje přesný
harmonogram podpory: Pixel 8 a novější mají garantovaných 7 let. Samsung provozuje vlastní přehled bezpečnostních aktualizací, kde rozlišuje měsíční, čtvrtletní a pololetní režim záplatování podle modelu. U Xiaomi najdete globální politiku podpory na stránkách výrobce, kde se délka podpory liší podle konkrétního modelu a řady. OnePlus u modelu 13 oficiálně deklaruje šestiletou podporu. Jako sekundární rozcestník funguje agregátor endoflife.date, který sbírá data o konci podpory z různých zdrojů na jednom místě. Proč telefon bez záplat přestává být bezpečný
Nejde o teoretickou hrozbu. Oficiální Android Security Bulletin z dubna 2025 uvádí indikace omezeného cíleného zneužívání konkrétních zranitelností. Červnový bulletin z roku 2026 popisuje kritické chyby umožňující vzdálené spuštění kódu bez jakékoli interakce uživatele; stačí, že telefon přijme speciálně upravená data. Březnový bulletin 2026 přidává další kritické zranitelnosti stejného typu.
Každý měsíc Google publikuje nové záplaty. Telefon v aktivní podpoře je dostane. Telefon po konci podpory ne. Rozdíl mezi nimi se s každým měsícem prohlubuje. Pro focení, přehrávání hudby nebo budík to nemusí vadit. Ale pro mobilní bankovnictví, online nákupy, správu hesel nebo dvoufaktorové ověřování už telefon bez záplat přestává být rozumnou volbou.
Kolik let podpory nabízí jednotliví výrobci
Délka podpory se mezi značkami výrazně liší. Přehled aktuálního stavu u hlavních výrobců dostupných v Česku:
Výrobce Model / řada Délka bezpečnostní podpory Google Pixel 8 a novější (včetně Pixelu 10) 7 let Samsung Galaxy S26 7 let (7 generací OS + 7 let záplat) OnePlus OnePlus 13 6 let Xiaomi Globálně Délka se liší podle modelu a řady
Pixel 10 je v českém Google Store nabízen s formulací „nové funkce a aktualizace po dobu sedmi let“. Samsung Galaxy S26, uvedený na český trh v únoru 2026, má podle oficiálního oznámení sedmiletý závazek. U Xiaomi se délka podpory liší model od modelu a u některých zařízení je výrazně kratší než u nejlépe podporovaných konkurentů.
Pro srovnání: Apple ještě 11. května 2026 vydal iOS 16.7.16 pro iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Konec podpory u iPhonu je pro běžného uživatele čitelnější, protože Apple řídí hardware i software sám. Na fragmentovaném trhu Androidu, kde se harmonogramy liší podle výrobce, modelu i operátora, je situace méně přehledná.
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Od 20. června 2025 platí v celé EU včetně Česka
nařízení o ekodesignu pro smartphony, které stanovuje minimální pravidla. Výrobci smartphonů musí u modelů uváděných na trh splnit mimo jiné požadavek na dostupnost aktualizací operačního systému a bezpečnostních záplat po dobu nejméně pěti let od konce uvádění daného modelu na trh.
Důležitý detail: těch pět let se nepočítá od data, kdy si telefon koupíte, ale od konce uvádění modelu na trh. Pokud si koupíte telefon rok po jeho premiéře, reálné „bezpečné okno“ pro vás může být kratší. Nařízení se navíc nevztahuje zpětně na starší modely; týká se zařízení, která splňují jeho podmínky a jsou uváděna na trh od data jeho použitelnosti.
Na co se zaměřit při koupi nového telefonu
Při výběru nového Androidu se vyplatí hlídat čtyři věci: veřejně uvedený počet let bezpečnostních aktualizací pro konkrétní model, transparentní seznam podporovaných zařízení na webu výrobce, certifikaci Play Protect a to, zda značka drží dlouhou podporu i mimo jedinou vlajkovou loď. Dnes z toho nejlépe vycházejí Google Pixel a Samsung vyšší třídy. U Xiaomi je nutné číst podmínky po jednotlivých modelových řadách; rozdíly bývají zásadní.
Bezpečnost telefonu v roce 2026 neurčuje jeho stáří ani cena, za kterou jste ho koupili. Určuje ji především stav bezpečnostních aktualizací a datum poslední bezpečnostní záplaty. A to zjistíte v nastavení za pár sekund.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman