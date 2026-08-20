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Oxlade-Chamberlain dostal červenou kartu v roce 2023, ale trest si odpyká až nyní. Celtic o jeho stopce nevěděl

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Třízápasová stopka od UEFA čekala na Alexe Oxlade-Chamberlaina téměř tři roky. Projevila se až ve chvíli, kdy ho Celtic zapsal na soupisku pro Ligu mistrů.
Oxlade-Chamberlain dostal červenou kartu v roce 2023, ale trest si odpyká až nyní. Celtic o jeho stopce nevěděl

Oxlade-Chamberlain dostal červenou kartu v roce 2023, ale trest si odpyká až nyní. Celtic o jeho stopce nevěděl

Zdroj: Celtic FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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