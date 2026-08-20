Oxlade-Chamberlain dostal červenou kartu v roce 2023, ale trest si odpyká až nyní. Celtic o jeho stopce nevěděl

Příběh začíná 14. prosince 2023 v Luganu, kde Beşiktaş prohrával závěrečný skupinový zápas Konferenční ligy. V nastaveném čase se Oxlade-Chamberlain dostal do potyčky a spolu s domácím Renatem Steffenem viděl červenou kartu. Incident mohl skončit jako drobná poznámka pod čarou jedné nepovedené sezony. Místo toho se z něj stal jeden z nejbizarnějších administrativních případů v evropském fotbale posledních let.
Trest, který nikdo neodsloužil
Disciplinární orgán UEFA (CEDB) kvalifikoval incident jako napadení jiného hráče a 25. ledna 2024 uložil anglickému záložníkovi trest v délce tří zápasů v klubových soutěžích UEFA. Odvolací orgán rozhodnutí 1. března 2024 potvrdil. Stopka byla pravomocná.
Jenže Oxlade-Chamberlain ji nikdy nezačal odpykávat. Beşiktaş sice v dalších měsících odehrál evropské zápasy, ale klíčový háček spočívá v pravidlech UEFA: suspenzi může platně odsloužit jen hráč řádně zapsaný na Listu A nebo B dané soutěže. Pokud na listině nefiguroval, a podle všeho nefiguroval, zápasy jeho klubu se do výkonu trestu nepočítaly. Trest zůstal viset.
Z Istanbulu přes pauzu do Glasgow
V srpnu 2025 Beşiktaş s Oxlade-Chamberlainem ukončil smlouvu za odstupné zhruba 44 milionů korun. Půl roku byl hráč bez angažmá, než ho 7. února 2026 představil Celtic. Skotský klub získal zkušeného záložníka s minulostí v Arsenalu a Liverpoolu. Co nezískal, byla informace o třech neodpykaných zápasech.
Martin O’Neill, komentátor a bývalý trenér Celtiku, situaci shrnul výstižně: podle něj o stopce nevěděl ani sám hráč, který předpokládal, že se věc vyčerpala přes další evropské zápasy Beşiktaşe. Nevyčerpala. A Celtic na to přišel až před play-off Ligy mistrů s LASK Linec.
Jak funguje přenos trestu u UEFA
Mechanismus je přímočarý, ale snadno přehlédnutelný:
- Červená karta v klubové soutěži UEFA znamená automatickou stopku pro další způsobilý zápas téže kategorie.
- Neodpykaný trest se po skončení soutěže přenáší do další klubové soutěže UEFA, a to i při změně klubu.
- Platně ho může odsloužit jen hráč registrovaný na evropské soupisce (List A/B).
- U suspenzí na tři až šest zápasů je výkon rozhodnutí promlčen až po pěti letech od 1. srpna po sezoně, v níž byl trest uložen.
Prakticky to znamená, že lednová stopka z roku 2024 byla v srpnu 2026 stále plně vymahatelná. Z veřejných dokumentů není zřejmé, jak přesně UEFA Celtic při registraci hráče informovala; žádný automatický varovný mechanismus se v otevřených zdrojích nepopisuje.
Tři zápasy, které Celtic řeší
Dopad je konkrétní. Oxlade-Chamberlain chyběl už 19. srpna 2026 při domácí výhře 3:0 nad LASK. Nebude k dispozici ani pro odvetu 25. srpna v Linci. Třetí zápas si odsedí v úvodním kole ligové fáze: pokud Celtic postoupí do Ligy mistrů, půjde o termín 8.–10. září; pokud spadne do Evropské ligy, pak 16. nebo 17. září.
Návrat na hřiště v evropských pohárech tak připadá nejdříve na druhé kolo ligové fáze, tedy polovinu října 2026. Pohodlný náskok z prvního zápasu s LASK akutní krizi zmírňuje, ale ztráta rotačního hráče pro úvod evropské sezony je nepříjemnost, kterou si Celtic přivodil vlastní nedůsledností při prověřování posily.
Celý případ není o zapomenutém trestu. Je o kolizi mezi starým disciplinárním rozhodnutím a pravidlem, které nikdo nekontroloval, dokud se nekontrolovalo samo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner