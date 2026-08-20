Vánoční talíře po mamince málem zůstaly ve skříni. Sbírka nakonec vynesla desítky tisíc

Vánoční talíře Royal Copenhagen se vyrábějí každý rok od roku 1908. Každý ročník nese jiný motiv, jiného designéra a po skončení roku se forma rozbíjí, další kusy už nevzniknou. Právě tahle pravidla vytvořila jeden z nejsledovanějších sběratelských segmentů dánského porcelánu. Když se v online aukci objevila kompletní série pokrývající roky 1908 až 1968, nešlo o náhodný balík starého nádobí. Šlo o šedesát jedna po sobě jdoucích ročníků, začínajících tím vůbec nejcennějším.
Proč je ročník 1908 klíčový
První vánoční talíř Royal Copenhagen nese motiv „Madona s dítětem“ a průměr pouhých 16 centimetrů. Na DPH Trading, jednom z největších dánských obchodů se sběratelským porcelánem, se bezchybný kus z roku 1908 nabízí za 29 995 DKK, tedy přibližně 105 tisíc korun. I poškozený exemplář téhož ročníku stojí 9 995 DKK, zhruba 35 tisíc korun. Srovnejte to s ročníkem 1968, talířem „Loď v grónských vodách“ o průměru 18 cm: ten se prodává za 89 DKK, v přepočtu asi 310 korun. Rozdíl je víc než třísetinásobný.
Celek má jinou cenu než součet dílů
Kdo by prodával šedesát jedna talířů jednotlivě, narazil by na tvrdou realitu trhu. Dánský obchodník LP Antik & Design otevřeně uvádí, že ročníky ze 70. a 80. let se objevují tak často, že samostatně nemají téměř žádnou hodnotu. Pozdní kusy berou hlavně tehdy, když doplňují kompletní sérii.
U prodané sbírky 1908–1968 fungovala opačná dynamika. Rané ročníky, zejména 1908 a válečné roky, táhly cenu nahoru, zatímco pozdější kusy dodávaly to, co sběratelé oceňují nejvíc: nepřerušenost. Žádná mezera, žádný chybějící rok. Pro kupce, který hledá vitrínu s uceleným příběhem, je taková řada atraktivnější než tucet samostatných rarit.
Aukční domy jako Bruun Rasmussen nebo Lauritz běžně nabízejí větší kolekce talířů jako jeden lot. Důvod je prostý: kompletní série přitáhne jiný typ kupce než jednotlivý talíř a výsledná cena bývá vyšší, než by dala prostá suma jednotlivin.
Co rozhoduje o hodnotě
Cenu konkrétního kusu Royal Copenhagen určuje několik faktorů najednou:
- Ročník – rané talíře (1908, válečné roky) jsou vzácnější a žádanější.
- Sorta – první sorta bez vad je standard; svislá rýha přes tři modré vlnky značí nižší kvalitu.
- Stav – oťuky, praskliny a stopy používání srážejí cenu, ale u nejranějších ročníků ji nezničí.
- Úplnost série – nepřerušená řada přidává prémii, kterou jednotlivé kusy nemají.
- Poptávka – zájem domácích i zahraničních sběratelů kolísá; po dřívějším investičním nadšení trh zůstává selektivní.
Zajímavý detail: Royal Copenhagen vyrábělo část vánočních talířů i s cizojazyčným textem a mezi doloženými variantami je i čeština. Značka tedy nikdy nebyla čistě domácí dánskou záležitostí.
Co dělat, když máte doma podobnou sbírku
Royal Copenhagen se objevuje i na českém sekundárním trhu, nabídky s osobním převzetím v Praze najdete třeba na Aukru. Pokud ale chcete odborný odhad, v Česku existují profesionální kanály. Aukční Galerie Artia nabízí ocenění z fotografií i osobní prohlídku s odpovědí obvykle do 48 hodin. Dorotheum má v české verzi samostatnou aukční kategorii porcelánu.
Praktický postup je jednoduchý: vyfotit líc i rub každého talíře, zachytit detail značky tří vln, sepsat seznam ročníků a popsat případné vady kus po kusu. Čím přesnější dokumentaci dodáte, tím spolehlivější odhad dostanete.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková