Proč byste měli mít při spánku vždy zavřené dveře do ložnice: odborníci se shodují

Máme ve zvyku kontrolovat kdeco, ale tohle ignorujeme
Většina z nás každý večer před spaním kontroluje, zda jsme zamkli vchodové dveře, zhasli všechna světla nebo odpojili čerstvě nabitý telefon z nabíječky. Jednu maličkost, vlastně poměrně zásadní, ale často přehlížíme – jestli dveře do ložnice zůstávají otevřené či zavřené. Jednoduchý pohyb vám přitom může pomoct usínat klidněji a v nouzových situacích vám třeba i zachrání život.
Zdá se to přehnané? Odborníci na požární bezpečnost ale už léta zdůrazňují, že zavřené dveře mohou výrazně zpomalit šíření případného požáru, kouře a toxických zplodin. Teplota a koncentrace může dle studií zůstat výrazně nižší v místnosti za zavřenými dveřmi než v místnosti s těmi otevřenými, to je, jak jistě uznáte, logické.
V případě požáru jde přece doslova o vteřiny. Mnozí si myslí, že samotný kouřový detektor jim dá dostatečnou ochranu. Skutečně hraje klíčovou roli, ale více času na útěk vám nezajistí. Zavřené dveře naopak poskytnou fyzickou bariéru mezi ložnicí a ohněm.
Riziko je vyšší než dřív, každá vteřina se počítá
Měli bychom si přiznat, že kvůli syntetickému nábytku a krytinám, které se nacházejí v moderních domácnostech, se požáry dnes šíří podstatně rychleji, než tomu bylo před několika desetiletími. Podle mezinárodních organizací pro požární ochranu je tedy obzvláště důležité, aby byly dveře do ložnice skutečně zavřené. Koneckonců mezi vznikem požáru a chvílí, kdy zjistíte, že vůbec nějaký problém nastal a vzniklo život ohrožující nebezpečí, mohou uplynout dlouhé minuty.
Zavřené dveře mají ale i jiné, poněkud klidnější výhody. Pomohou vám snížit hlukové znečištění v každodenním životě. Zatímco se v patře snažíte usnout, z přízemí k vám může doléhat zvuk puštěné televize, na kterou se ještě někdo z rodiny dívá. Může vás rušit pohyb ostatních členů nebo rozličné další zvuky přicházející ze schodiště či zvenčí ze silnice. To všechno zavřené dveře účinně tlumí, takže se v ložnici budete cítit uvolněněji a příjemněji.
Dosáhnete díky tomu celkově hlubšího spánku a většího odpočinku, současně si udržíte stabilnější teplotu v místnosti, čímž podpoříte regeneraci. Koneckonců jde o místo určené pro dobití potřebné energie na další den. Platí to samozřejmě zejména v bytových domech, větších rodinách nebo domech, kde zkrátka žije více lidí. Pro někoho je už samotné vědomí, že mezi jeho pokojíčkem a zbytkem domu existuje v noci určitá fyzická hranice, uklidňující.
Zdroje článku: meglepetes.hu, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková