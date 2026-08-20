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Dávno před Inky převáželi živé papoušky přes Andy. Jejich peří po tisíci letech prozradilo celou cestu

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Barevná pera nalezená v elitní hrobce v Pachacamacu na vyprahlém pobřeží Peru přinesla archeologům zvláštní problém. Patřila druhům papoušků, které přirozeně žijí na úplně opačné straně And v amazonských nížinách. Samotné peří se samozřejmě mohlo převážet jako luxusní zboží. Jenže nová studie dokázala z jediných per vytáhnout dva různé příběhy.
Dávno před Inky převáželi živé papoušky přes Andy. Jejich peří po tisíci letech prozradilo celou cestu

Dávno před Inky převáželi živé papoušky přes Andy. Jejich peří po tisíci letech prozradilo celou cestu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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