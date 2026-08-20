Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Víno se bude sklízet hlavně v září, období by mělo být nezvykle hektické

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hlavní část vinobraní začne na jihu Moravy se zářím, ranější odrůdy už vinaři sklízejí. Je pravděpodobné, že vinobraní bude o něco hektičtější než obvykle, kvůli vysokým teplotám zřejmě řada hlavních odrůd bude dozrávat zároveň ač obvykle dozrávají postupně.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Kateřinská a Punkevní jeskyně nedosahují úrovně UNESCO, tvrdí bývalý šéf CHKO
Kateřinská a Punkevní jeskyně nedosahují úrovně UNESCO, tvrdí bývalý šéf CHKO
Dětští sboristé z Brna zářili na olympiádě ve Švédsku. Přivezli dvojité zlato
Dětští sboristé z Brna zářili na olympiádě ve Švédsku. Přivezli dvojité zlato

Obrovský úspěch si připsal sbor dětí a mládeže při brněnské filharmonii. Hudebníci odletěli do švédského...

Koupání v přírodě může být rizikové. Hygienici nedoporučují Nové mlýny ani Prygl
Koupání v přírodě může být rizikové. Hygienici nedoporučují Nové mlýny ani Prygl

Léto láká k vodě, ne každé koupání v přírodě je ale v Jihomoravském kraji dobrý nápad. Hygienici dál...

Turnikety a světelné tabule. Jaké vychytávky přibyly na stadionu na Srbské?
Turnikety a světelné tabule. Jaké vychytávky přibyly na stadionu na Srbské?

Kratší čekání u vstupu, zpětné načtení vstupenek i lepší orientace během zápasu. To všechno umožní nové...

Muž z Brna si u zastávky ustlal v trávě. Vypil jsem ředidlo, přiznal
Muž z Brna si u zastávky ustlal v trávě. Vypil jsem ředidlo, přiznal

Muž sedící v trávě u autobusové zastávky na Anthroposu vyděsil kolemjdoucí. Vypadal totiž, že mu není...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.