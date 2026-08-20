Česká brankářská škola ovládla žebříček NHL. V první pětce zákroků sezóny figurují čtyři čeští gólmani

Když liga na konci dubna zveřejnila video s desítkou nejlepších zákroků sezony, česká jména z něj přímo vyskakovala. Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Jakub Dobeš a Jiří Patera, čtyři gólmani z jedné země v jednom výběru. Takovou koncentraci se v archivech NHL nepodařilo dohledat u žádného jiného státu v posledních letech. A co je podstatnější: nešlo jen o efektní momenty pro sociální sítě. Tři ze čtyř jmen patřila gólmanům, kteří v sezoně 2025–26 fungovali jako jedničky svých týmů, táhli je do play-off a vyjednávali nové smlouvy.
Dva zákroky z jednoho zápasu: Vladařova noc v Columbusu
28. ledna 2026 hrála Philadelphia v Columbusu. Flyers nakonec prohráli 3:5, ale Vladař předvedl dvě akce, které žily vlastním životem ještě měsíce poté. Nejdřív lapačkou ukradl gól Adamu Fantillimu, střela mířila pod horní tyč a Vladař ji vyškrábl v pádu, jako by ruka měla vlastní rozum. O pár minut později zastavil dorážku Boonea Jennera z bezprostřední blízkosti. Obě situace NHL publikovala jako samostatné záběry a obě se nakonec dostaly do sezonního sestřihu.
Prohra 3:5 paradoxně pomohla. Čím větší tlak soupeře, tím víc příležitostí k vizuálně mimořádným zákrokům. Vladař jich využil dvě za jeden večer.
Vejmelka, Dobeš, Patera: každý jiný příběh, stejná lapačka
Vejmelkova cesta do sestřihu vedla přes 11. prosinec 2025 a zápas proti Floridě. Během pěti sekund zastavil čtyři střely za sebou, sekvenci, kterou NHL.com popsala jako „Greatest Save“ a která obletěla sociální sítě ještě před koncem víkendu. Vejmelka v sezoně odchytal 64 zápasů a nasbíral 3 962 minut, obojí nejvíc ze všech gólmanů ligy. Nebyl to muž jednoho klipu, byl to nejvytíženější brankář NHL.
Dobeš vstoupil do sezony jako nováček Montrealu a skončil ji jako jednička, která v play-off odchytala všech devatenáct zápasů Canadiens. Během základní části vyhrál anketu o nejlepší zákrok 11. týdne, v sezonním sestřihu pak figuroval po boku mnohem zkušenějších jmen. Montreal mu v červenci 2026 dal tříleté prodloužení s průměrným ročním platem 5,357 milionu dolarů (asi 128 milionů korun). Pro třiadvacetiletého gólmana jasný signál.
Patera je v téhle čtveřici zvláštní případ. Za Vancouver Canucks nastoupil v sezoně jen omezeně, ale jeho natažená lapačka proti Mackiemu Samoskevichovi z Floridy byla tak extrémní, že vyhrála cenu za nejlepší zákrok 6. týdne a prorazila si cestu až do finálního výběru. Čistě záběr pro sestřih, ale v kontextu české čtveřice funguje jako důkaz šířky, ne hloubky.
Nejde jen o sestřih: smlouvy, MVP a pokročilá čísla
Vladař nebyl po sezoně jen hrdina virálních videí. Filadelfinští novináři ho zvolili týmovým MVP. Klub, který mu v červenci 2025 dal dvouletou smlouvu za 6,7 milionu dolarů, o rok později přidal pětileté prodloužení za 27,5 milionu. Z brankáře na zkoušku se stal dlouhodobá investice.
Pokročilá data to potvrzují. Podle modelu MoneyPuck, který měří rozdíl mezi inkasovanými góly a očekávanými góly ze stejné kvality střel, skončil Vladař v základní části na hodnotě +10,9 GSAx. Dobeš byl ještě výš: +17,3. V play-off pak Dobeš přidal dalších +13,3. Oba jednoduše pouštěli méně gólů, než by průměrný gólman inkasoval ze stejných pozic.
Důležitý kontext: dominance v sestřizích neznamená automaticky dominanci ve všech brankářských metrikách. Andrej Vasilevskij z Tampy Bay zapsal 39 výher z 58 startů a v letním žebříčku NHL.com/cs figuroval jako nejlepší gólman současnosti. Jonathan Quick si odnesl cenu za nejlepší zákrok 20. týdne. Češi ovládli vizuální dojem sezony, Vasilevskij její statistickou excelenci.
Česká gólmanská škola žije a má hloubku
NHL.com/cs v lednu 2026 napsala doslova: „Česká gólmanská škola žije.“ Stalo se tak v článku o Vejmelkovi, který se výkonem vyrovnal některým Háškovým rekordům. Ale teze platí šířeji. Vladař, Vejmelka a Dostál tvořili olympijské gólmanské trio, před mistrovstvím světa 2026 se řešila dostupnost Vladaře i omluvy Vejmelky. Česko mělo v jedné sezoně jedničku Philadelphie, jedničku Utahu, jedničku Montrealu a k tomu záblesk Patery ve Vancouveru.
Už za sezonu 2021–22 skládala NHL.com/cs samostatnou českou desítku nejlepších zákroků. Tehdy v ní byli Vejmelka i Vladař. O čtyři roky později se oba vrátili, tentokrát ne do české kompilace, ale do globálního výběru celé ligy. A vzali s sebou další dva.
Čtyři lapačky v jednom sestřihu. Za každou z nich jiný příběh, jiný klub, jiná fáze kariéry, ale stejná škola.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka