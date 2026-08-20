Stavba přehrady Nové Heřminovy se blíží. První práce začnou už příští rok

Příprava přehrady Nové Heřminovy, která má vzniknout na řece Opavě, pokračují podle harmonogramu. „Povolení záměru, tedy stavební povolení, je předpokládáno na konci roku 2026. Výběr zhotovitele je plánován na rok 2027. Předpokládané náklady na realizaci vodního díla činí přibližně 4,26 miliardy Kč. Uvedení do provozu se předpokládá v roce 2033,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Miroslav Janoviak.
Už teď ale v místě, kde bude nové vodní dílo stát, probíhají přípravy na konkrétní práce. „Ředitelství silnic a dálnic v tuto chvíli tendruje přeložku silnice I/45. Součástí přeložky jsou i naše vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun, takže se tam spustí tato výstavba v průběhu příštího roku,“ doplnil Janoviak.
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Mezi takové stavby patří i důležitá injekční chodba. Ta je základem pro celou přehradu a kříží se právě s plánovanou přeložkou. Proto začne její stavba dříve. Podnik už vypsal výběrové řízení na jejího zhotovitele. „Výběr zhotovitele předpokládáme v letošním roce, tak abychom to příští rok celé zrealizovali a nikoho nebrzdili,“ dodal ředitel.
Státní podnik už podle ředitele vyvlastnil skoro všechny potřebné pozemky, dobíhají už jen dvě řízení. Ta by ale neměla stavbu blokovat. V jednom případě podnik jedná s majitelem chatky, který ji chce přestěhovat, v druhém případě už je problematický pozemek přepsaný na Povodí Odry, vlastník se ale odvolal k soudu, protože chce vyšší náhradu.
„Nám znalec stanovil nějakou částku, za kterou máme vykoupit. Podle jejich názoru je to málo. Požádali soud, aby proběhla revize posudku, jestli je správná, jestli to nemá být výš, nebo níž, a teď bude záležet na soudu, jak rozhodne. My to, jak soud rozhodne, tak budeme akceptovat a vlastníka vyplatíme,“ uvedl Janoviak.
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Celkové náklady na stavbu přehrady se vyšplhají přes čtyři miliardy korun. Dalších sedm miliard potom budou stát související stavby, jako je přeložka silnice nebo protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Všechny práce by měly být dokončené v roce 2033.
Kromě vodního díla Nové Heřminovy připravuje podnik v reakci na povodeň ze září 2024 také nádrž na říčce Velké, která je přítokem řeky Opavy. „Jsme poměrně dost daleko, už máme dokumentaci pro povolení záměru, kterou teď projednáváme. Samozřejmě jednáme i s vlastníky, ale tady je fajn, že jak obec Stěbořice, tak i Opava nám vycházejí vstříc, protože ví, že se jedná o důležité protipovodňové opatření, ale také i fyzické osoby, které tam jsou, tak s námi komunikují, jednají. Většinou jde o to, že se jedná o zemědělce, se kterými budeme řešit směny pozemků,“ uzavřel generální ředitel.