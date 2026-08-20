Máme rádi Česko slaví jubileum a vrací se na obrazovky. Tvůrci do televizního studia pozvali nečekané hosty

Televizní soutěž Máme rádi Česko slaví letos na podzim obrovský milník. Pořad spojený s pátečními večery vstupuje do své jubilejní dvacáté sezony. K televizním obrazovkám láká diváky nepřetržitě už od roku 2013 a nová řada slibuje velkolepou podívanou. Na televizních obrazovkách se navíc objeví i velmi nečekaní hosté. Osvědčená trojice drží otěže
Ústřední tváře oblíbeného pořadu zůstávají na svých místech. Roli moderátora zastane Libor Bouček a do kapitánských křesel znovu usednou Jakub Prachař s Vojtěchem Kotkem. Právě vzájemná chemie této trojice a rychlé slovní přestřelky tvoří hlavní pilíře celé soutěže. Tvůrci na této dynamice postavili úspěch formátu a dál těží z přirozené rivality obou hereckých kapitánů. Diváci dostanou přesně tu dávku humoru a napětí z vědomostních bitev.
Součást rodinných pátků
Za více než dekádu vysílání si pořad vybudoval velmi silnou diváckou základnu. Samotní tvůrci vnímají tento dlouhodobý úspěch s velkým respektem.
„Poslední roky mám pocit, že jsme se opravdu stali pevnou součástí rodinných pátečních večerů a že je s námi v domácnostech počítáno jako s tradiční návštěvou. A to je možná ta nejlepší odměna pro člověka, co se snaží diváky pobavit. Děkujeme,“ uvedl k jubilejní dvacáté řadě Libor Bouček pro televizi Prima. Speciální hosté z reality show
Jubilejní sezona nabídne několik specificky zaměřených dílů plných inovací. Dramaturgové si připravili exkluzivní vydání s oblíbenou zpěvačkou Monikou Absolonovou. Velkou pozornost jistě přitáhne epický střet titánů ze současných televizních reality show. Proti sobě se v nelítostném vědomostním souboji postaví soutěžící z formátů Zrádci a Asia Express. Tyto speciální sestavy dodají běžným pravidlům zcela jiný náboj a přinesou hodně zajímavé situace.
Souboje divadelních souborů
Tvůrci nezapomněli ani na velmi žádané epizody věnované vyhlášeným českým divadelním souborům. Právě tyto večery s herci zvučných jmen zajišťují v ateliéru pokaždé zcela mimořádnou atmosféru. Oslava formátu odstartuje na televizních obrazovkách začátkem září a slibuje velké emoce. Dvacátá série představuje velkou poctu dlouholeté divácké přízni i neutuchající kreativní energii celého týmu.
Máme rádi Česko se vrací, FOTO: Distr. FTV Prima
Velký návrat soutěže Máme rádi Česko proběhne už čtvrtého září večer.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).