Rajčata zalévaná v srpnu jinak mají dvakrát víc cukru. Stačí jedna změna

Většina českých zahrádkářů dělá v srpnu jednu a tu samou chybu: zalévá rajčata stejně jako v červenci, kdy rostliny kvetly a nasazovaly plody. Jenže srpen je jiná hra. Plody už mají svou velikost, první trsy červenají a rostlina přepíná z režimu „růst“ do režimu „dozrávání“. Právě teď rozhoduje o tom, jestli budou rajčata sladká, nebo vodnatá, nikoli genetika sama, ale to, kolik vody a jakého hnojiva jim ještě dáte.
Co říkají čísla a kde končí realita
Meta-analýza zahrnující 83 studií a 2 369 datových párů vyčíslila průměrný efekt deficitní zálivky takto: Celkové rozpustné látky (TSS): +12,44 % Rozpustné cukry: +11,23 % Poměr cukr/kyseliny: +14,56 %
To je průměr. Horní mez, oněch „až dvojnásobně“, pochází z novější přehledové studie publikované v databázi
PubMed Central, kde specifická kombinace 5% biocharu, deficitní zálivky na 60 % výparu a zasolené vody vyhnala nárůst cukrů na 99,75 %. Laboratorní podmínky, nikoli český záhon. Realistické očekávání pro domácí pěstování je spíš ona desítka procent navíc, ale i ta se pozná na jazyku, zvlášť u cherry odrůd, které podle téže meta-analýzy reagovaly na deficit výrazněji než velká masitá rajčata. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak přepnout režim: pět kroků pro tento týden
Předpověď pro Prahu, Brno i Ostravu na týden od 19. srpna 2026 slibuje směs tepla s maximy kolem 22 až 30 °C a opakovaných přeháněk; pro Brno a Ostravu platí na 20. srpna žluté varování před bouřkami. Fixní interval „obden“ nedává smysl. Místo toho:
Zkontrolovat skutečnou vlhkost. Před každou zálivkou strčit prst do půdy. Pokud je vrchních pět centimetrů vlhkých, nezalévat. Po vydatném dešti dávku vynechat úplně. Přejít na hlubokou ranní zálivku. Zalévat mezi pátou a devátou hodinou, pomalu ke kořenům, ne povrchově. Žádné „malé denní doušky“, ty drží povrch mokrý a kořeny mělké. Zastavit dusík. Přebytek dusíku v srpnu táhne rostlinu do natě místo do plodů. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ výslovně varuje, že nadbytek N vede k vodnatosti rajčat. Pokud ještě přihnojujete, sáhněte po přípravku s důrazem na draslík. Vyštípnout zálistky a pozdní květy. U tyčkových rajčat odstraňte nové výhony v paždí listů. Květy, které v srpnu teprve nasazují, už nestihnou dozrát, berou rostlině energii, kterou potřebuje pro stávající plody. Doplnit mulč. Vrstva tři až pět centimetrů slámy nebo trávy kolem kmínku vyrovná výkyvy vlhkosti a zabrání střídání sucha s přelitím, které způsobuje praskání plodů. Nádoby na balkoně: stejný princip, menší rezerva
Rajčata v květináčích a truhlících vysychají rychleji než na záhonu, takže „omezit zálivku“ neznamená „nechat je na pospas“. Denní kontrola vlhkosti je nutnost, při vedrech nad 28 °C i dvakrát denně. Pravidlo je jednoduché: zalít ve chvíli, kdy vrchních pět centimetrů substrátu oschne, a zalít tak, aby voda protekla drenáží. Substrát ale nemá zůstat trvale nasáklý, permanentně mokré kořeny nejen brzdí koncentraci cukrů, ale zvyšují riziko kořenových chorob. I v nádobě platí: ráno, hluboko, bez mělkého kropení.
Proč víc vody znamená méně chuti
Mechanismus je překvapivě přímočarý. Víc vody v plodu znamená větší „naředění“ rozpustných látek, cukrů, kyselin, aromatických sloučenin. Mírný deficit naopak nutí rostlinu koncentrovat tyto látky v menším objemu šťávy a přesměrovat metabolismus směrem k akumulaci redukujících cukrů. Nejde o to, že by rostlina při stresu vyráběla dvakrát více cukru. Spíš ho nerozpouští v přebytečné vodě a zároveň ho efektivněji transportuje z listů do plodů. Proto zálivka genetiku nepřebije, cherry odrůda s vysokým cukerným potenciálem z deficitu vytěží víc než velké masité rajče, ale pomůže vytěžit to, co v odrůdě už je.
Kdy je pozdě a kdy ještě ne
Klíčové rozlišení, které většina zahrádkářských rad přeskakuje: změna režimu funguje jen na plody, které ještě nedozrály. Pokud vaše rajčata v týdnu od 19. srpna teprve začínají měnit barvu a další trsy jsou stále zelené, jste přesně v okně, kdy přepnutí zálivky přinese největší efekt. Naopak u plodů, které už svítí plnou odrůdovou barvou, pozdější omezení vody koncentraci cukrů nezvýší. Ty sklízejte, data UC Davis ukazují, že obsah cukrů roste s každým stupněm zralosti na rostlině: z 27 na 33 mg/ml mezi stadiem tři a pět. Nejsladší rajče je to, které dozrálo na keři, ne na parapetu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková