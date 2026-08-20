Italské vesnice prodávají domy za 25 Kč. Kupující ale musí slíbit opravu do 3 let, jinak sen rychle končí

Snili jste někdy o tom, že budete vlastnit malebný domek v malebné krajině Itálie, Chorvatska nebo Francie? Co kdybychom vám řekli, že
takové sny se mohou přiblížit spíše realitě než fantazii a jediné, co vás to může stát, je jedno euro? Ano, čtete správně – jedno jediné euro! Stačí jen vědět, kam se za tímto dobrodružstvím vydat. Nabídka domu za jedno euro: V čem je háček?
V různých venkovských obcích v Itálii, Chorvatsku a Francii se rozmáhá trend, kdy vesnice bojují proti vylidňování tím, že
nabízejí domy za pouhé jedno euro. Na první pohled se může zdát, že tato nabídka je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. Ale není to tak. V podstatě se jedná o inovativní přístup k oživení ubývajících obcí. Ale je tu samozřejmě jeden háček – vlastně hned několik.
Hlavní podmínkou je, že tyto domy často vyžadují výraznou rekonstrukci. Kupující se obvykle musí zavázat, že
tyto nemovitosti zrekonstruují v určitém časovém rámci, obvykle do tří let. V některých lokalitách navíc platí podmínka, že v rekonstruovaném domě musíte skutečně bydlet, což maří jakékoli plány na rychlý zisk z pronájmu nebo dalšího prodeje. Zdroj fotografie: Pixabay Ať už se jedná o plán na důchod, změnu životního stylu nebo docela nový projekt, tyto domy poskytují více než jen střechu a čtyři stěny. Bližší pohled na italské vesnice
V Itálii je taková nabídka k mání například v Albugnano nedaleko Turína, jak píše web
Dispatcheseurope. Nebo se podívejte na Borgomezzavalle, odlehlou vesničku zasazenou v Alpách, ideální pro ty, kdo hledají samotu uprostřed přírody. A k mání jsou i další obce: Cantiano Fabbriche di Vergemoli Cinqufrondi Bisaccia Kulturní klenot Chorvatska: Legrad
Ale přesuňme se na východ do Chorvatska, město Legrad nabízí své vlastní domy za jedno euro.
Toto bývalé centrum regionálního významu se totiž v posledních letech mění spíše v město duchů. A aby tomu místní samospráva zabránila, nejenže prodává domy za symbolické ceny, ale nabízí také úhradu až 20 % nákladů na rekonstrukci, jak informovala agentura Reuters. Zdroj fotografie: Juandev / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Snili jste někdy o tom, že budete vlastnit malebný domek v malebné krajině Itálie, Chorvatska nebo Francie? Teď je to možné. Příležitost v srdci Francie
Další lákavou nabídku představuje Saint-Amand-Montrond. Toto půvabné město se řídí
podobným modelem jako jeho italské a chorvatské protějšky. Kupující musí do šesti měsíců zahájit rekonstrukci a po jejím dokončení se nastěhovat, čímž se začlení do komunity a zajistí revitalizaci jádra města. Ale levné nemovitosti je možné pořídit i v ČR, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková