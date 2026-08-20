Mravenci sežerou návnadu z droždí a cukru a do týdne zmizí celá kolonie. Past stojí míň než rohlík

Představte si mravenčí stezku podél záhonu s rajčaty. Dělnice pochodují v řadě, každá nese kapku medovice od mšic zpátky do hnízda. Právě tenhle zvyk, sbírat tekutou potravu a sdílet ji s ostatními, je důvod, proč návnady ve víčkách vůbec mohou fungovat. Mravenec neuloží sousto do vlastního žaludku. Uloží ho do takzvaného sociálního žaludku a v kolonii ho předá dalším dělnicím, larvám, dokonce královně. Říká se tomu trofalaxe.
Co říká věda o koloniových návnadách
Ověřené koloniové návnady, ty, které procházejí registračním řízením a testováním podle
metodiky OECD, stojí na dvou pilířích. Prvním je atraktant, tedy sladká nebo proteinová složka, která mravence přiláká. Druhým je pomalu působící účinná látka, typicky borax nebo fipronil, která kolonii likviduje zevnitř s několikadenním zpožděním. Zpoždění je klíčové: kdyby dělnice uhynula hned u návnady, nikdy by jed nepředala dál.
U registrovaných přípravků se pokles aktivity kolonie dostavuje zhruba za tři až sedm dní, úplná kontrola ale může trvat i týdny. Účinnost se v testech sleduje po jednom, dvou, čtyřech, osmi i dvanácti týdnech.
Zdroj fotografie: Foto: Needpix Proč to přesto stojí za pokus
Domácí drožďová návnada není podvod. Je to levný atraktant, který využívá reálný biologický mechanismus, trofalaxii. Pokud mravenci kaši přijmou a odnesou do hnízda, splnila svůj první úkol. Jestli samotné droždí dokáže kolonii zlikvidovat, je otázka, na kterou zatím chybí tvrdá data. Podle nás je nejpoctivější přístup brát ji jako první krok: když funguje, skvěle. Když ne, je čas sáhnout po registrovaném přípravku.
Oproti kontaktním postřikům má návnada zásadní výhodu. Sprej zabije dělnice na povrchu, ale královna v hloubi hnízda přežije a kolonie se obnoví. Repelentní chemie navíc může mravence od návnady odradit nebo kolonii rozdrobit do několika subkolonií, a místo jednoho problému máte tři.
Jak návnadu připravit a kam ji dát
Standardizovaný recept na drožďovou návnadu bez insekticidu v odborné literatuře neexistuje. Držíme se proto principů, které platí pro jakoukoli mravenčí návnadu:
Konzistence: Směs má být vlhká až gelová, ne sypká. Mravenci potřebují tekutou potravu, kterou mohou nasát a přenést v sociálním žaludku. Víčko jako stanice: Víčko od PET lahve funguje jako improvizovaná mělká miska, drží směs pohromadě, nevsakuje se do půdy a snadno se vymění. Umístění: Podél viditelných stezek a blízko vstupů do hnízda, ideálně pár centimetrů vedle trasy, ne přímo do ní. Na střední zahradu začněte se čtyřmi až osmi víčky rozmístěnými po třech až šesti metrech v aktivních zónách, u paty rostlin s mšicemi, podél zdí, kolem záhonů. Kontrola: Denně až obden. Vyměňte, jakmile směs vyschne, zplesniví nebo ji mravenci kompletně rozeberou. Déšť otevřené víčko snadno vyplaví. Co nedělat: Nestříkejte v okolí návnady repelentní postřiky ani čisticí prostředky. Neodstraňujte mravence na stezce, potřebujete, aby návnadu našli a odnesli.
Pokud mravenci o návnadu nejeví zájem, přesuňte ji na jiný bod stejné stezky nebo blíž ke hnízdu. Některé druhy v určitém období preferují proteinovou potravu před sladkou, a tehdy cukrová kaše prostě nezaujme.
Bezpečnost a české načasování
Droždí s cukrem není pesticid, ale „automaticky bezpečné“ taky ne.
ASPCA upozorňuje, že aktivní kvasnicové těsto je pro psy a kočky rizikové kvůli plynu a alkoholu vznikajícímu při fermentaci. U malého víčka venku je riziko nižší, ale praktický pokyn zůstává: umístěte návnadu mimo dosah dětí a domácích zvířat. Uzavřená návnadová stanice z obchodu je v tomhle ohledu bezpečnější řešení než otevřené víčko.
V českých zahradách má smysl začít ve chvíli, kdy se objeví stabilní jarní stezky, typicky od dubna. Největší tlak přichází v pozdním jaru a létě, kdy mravenec obecný (
Lasius niger) aktivně sbírá medovici od mšic a ÚKZÚZ hlásí přelety mšic na bylinné hostitele. Rojení tohoto druhu vrcholí v červenci a srpnu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková