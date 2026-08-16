Bublanina s tvarohem a ovocem: Nadýchaný letní moučník z plechu pro celou rodinu

Když na zahradě dozrává ovoce, většinou se dřív nebo později začne řešit stejná věc: co s ním, aby neskončilo jen tak po hrstech v misce. Napadne mě ledacos, ale plech bublaniny u nás stejně většinou vyhraje. Tuhle verzi peču s tvarohem, který těsto zjemní, a s kukuřičným škrobem, díky němuž zůstane moučník lehký a ovoce ho zbytečně nezatíží. Tato domácí buchta je rychlá, nenáročná a druhý den pořád funguje ke kávě i do krabičky na výlet.
Jednou přijdou na řadu
, jindy jahody meruňky, pak zbytky rybízu nebo hrst borůvek z mrazáku. U téhle verze se mi osvědčilo dát tvaroh zvlášť, po lžičkách na těsto, místo toho, aby se zamíchal celý do směsi. Buchta pak nepůsobí těžce a v řezu vypadá poctivě, tak nějak domácím způsobem.
Můj tip zní: Když máte hodně šťavnaté ovoce, lehce ho předem poprašte trochou mouky nebo škrobu. Starý trik, ale pořád funguje. Hlavně u jahod, aby neklesly hned ke dnu a kolem nich nevznikla zbytečná mokrá mapa. Bublanina a letní ovoce patří k sobě
Bublanina je u nás klasika, která se drží už několik generací. V domácích receptech se objevuje hlavně jako rychlý moučník na plech, do kterého se spotřebuje to, co zrovna dozrálo na zahradě nebo přišlo z trhu. Podle běžných postupů se peče při 180 °C a bývá hotová zhruba za 35 minut. To je mimochodem přesně doba, kdy stihnu uklidit linku a nachystat kávu. Recept na vláčnou letní bublaninu s tvarohem a ovocem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 3 vejce 180 g cukru krupice 200 ml oleje 200 ml mléka 370 g hladké mouky 2 lžíce kukuřičného škrobu 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva Tvarohová náplň 250 g měkkého tvarohu 55 g moučkového cukru 2 lžíce mléka 1 ks vejce Na dokončení 200 g jahod 150 g borůvek 1 lžíce hladké mouky nebo škrobu na obalení ovoce moučkový cukr na posypání Postup přípravy ovocné bublaniny s tvarohem
1. Nejdřív si předehřejte troubu na
180 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr krupice a vanilkový cukr. Všechno vyšlehejte do světlejší pěny, aby bylo těsto po upečení nadýchanější.
3. Přilijte
olej a mléko a krátce promíchejte. Pak přisypte hladkou mouku, kukuřičný škrob a prášek do pečiva. Vypracujte hladké těsto bez hrudek.
4. V jiné misce si připravte
tvarohovou náplň. Smíchejte tvaroh, moučkový cukr, mléko a vejce do hladkého krému. Neměl by být moc řídký, spíš jemně hustý, aby držel na lžíci.
5.
Jahody omyjte, osušte a nakrájejte na menší kousky. Borůvky jen přeberte a opláchněte. Ovoce lehce promíchejte s lžící mouky nebo škrobu, aby v těstě tolik neklesalo.
6. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho stěrkou do roviny. Na povrch pak po lžících rozdělte
tvarohovou náplň. Nemusí být přesná, právě nepravidelnost dělá tuhle buchtu hezkou.
7. Na vrch rozložte
jahody a borůvky. Ovoce lehce zatlačte do těsta, ale ne úplně ke dnu. Foto: Cooky.cz, Ovoce lehce zatlačte do těsta. Pečení a chladnutí
8. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
35 až 40 minut. Povrch má být lehce zlatavý a špejle zapíchnutá do těsta by měla po vytažení zůstat skoro suchá, jen s pár vlhkými drobečky.
9. Upečenou bublaninu nechte aspoň
20 minut chladnout na plechu. Teprve potom ji nakrájejte, posypte moučkovým cukrem a podávejte. Nejlepší je v den upečení, ale v chladu vydrží hezká i do druhého dne. Foto Cooky.cz, Upečenou bublaninu nechte chvíli vychladnout, poté jí teprve nakrájejte. Tipy redakce a pár věcí z praxe Když se vám těsto zdá příliš husté, přilijte ještě 1 až 2 lžíce mléka. Záleží i na velikosti vajec a typu mouky. Na tuhle bublaninu se hodí i maliny, meruňky, rybíz nebo višně. Jen u hodně šťavnatého ovoce to nepřehánějte s množstvím. Po vychladnutí skladujte buchtu raději v chladu, protože tvarohová náplň patří do lednice. Správná velikost plechu: Nejlépe se mi osvědčil menší klasický plech. Kdybyste těsto dali na moc velký, bublanina bude nízká a rychleji vyschne. Když bublaninu nesete na chalupu nebo na návštěvu, krájejte ji až úplně vychladlou. Drží pak tvar mnohem líp a tvaroh se netáhne po noži. Tvaroh nechte po lžících: Neroztírejte ho násilím úplně do hladka. Při pečení se s těstem trochu propojí a v řezu to vypadá mnohem líp. Jahody osušte: Mokré ovoce udělá na povrchu zbytečně vlhká místa. Stačí chvilka na utěrce a je vyřešeno. Moučkový cukr až nakonec: Sypejte ho až na vychladlou buchtu. Na teplé by se rozpustil a zmizel, a to je škoda.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková