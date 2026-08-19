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U hranic s Polskem se pohybuje puma. Šelmu zachytila fotopast, úřady vyzývají k opatrnosti

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Kousek od hranic s Polskem se podle všeho pohybuje puma. V okrese Kladsko v Dolním Slezsku, který sousedí s Jeseníky a Rychlebskými horami v Olomouckém kraji, šelmu zachytila fotopast. Tamní Lesní správa vyzývá k opatrnosti.
Puma u hranic s Polskem

Puma u hranic s Polskem

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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