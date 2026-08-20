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Burčák jako odměna na trase: Pět tipů na pěší, cyklistické a běžecké akce ve vinicích

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Nejen u stánku na městských slavnostech se dá ochutnat letošní první burčák. Na jižní Moravě lze jeho popíjení spojit s pěším pochodem, cyklistickým výletem i běžeckým závodem. Vybrali jsme pět podzimních akcí, které vedou vinicemi, sklepními uličkami a vinařskými obcemi Velkopavlovicka, Slovácka a Znojemska. Akce nabízejí možnost poznat krajinu v době sklizně, setkat se s místními vinaři a ochutnat letošní burčák přímo na trase nebo v cíli.
Burčák

Burčák

Zdroj: Archiv Modré Hory
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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