Na cestách za rozkoší? V těchto zemích pozor na kapavku odolnou proti antibiotikům

Ať už tajně, nebo otevřeně, letní flirtování k prázdninové atmosféře jednoduše patří. Že na výletech nebo v zahraničí snadněji podléháme novým lákadlům, potvrzují i statistikystatistiky českého sexshopu YOO.cz– celých 38 % Čechů uvádí, že se rádi seznamují na cestách. Není se čemu divit– nové prostředí stimuluje smysly a pomáhá se uvolnit. Jen to chce se po návratu přesvědčit, že jsme si nepřivezli nechtěný suvenýr.
Už není tak exotická
Jestliže se po sexu s náhodným partnerem objeví typické pálení, řezání nebo přímo bolestivost močových cest, případně i výtok, je na čase vypravit se k lékaři. Když se z testů potvrdí infekční onemocnění kapavka, je potřeba hned nasadit správnou léčbu.
Doposud to bylo jednoduché. Pokud se v evropské ordinaci objevil pacient s kapavkou, na kterou nezabírala běžná léčba, lékaři měli poměrně jasno: pacient si zřejmě užíval bez ochrany na dovolené v jihovýchodní Asii. Jenže tyhle časy skončily.
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) bije na poplach. Super-odolná bakterie už nepotřebuje letenku z Thajska nebo Indonésie. Zdomácněla a úspěšně se šíří přímo v Evropě, z člověka na člověka.
Kde je riziko nejvyšší?
Aktuálně hlásí záchyt tohoto rezistentního kmene dvanáct evropských zemí. Zvýšenou opatrnost (a pořádnou zásobu kondomů) byste měli přibalit do kufru především, pokud míříte za zábavou do těchto států:
- Velká Británie: Zde je situace nejdramatičtější. Britové hlásí nejstrmější nárůst případů a dokonce i selhání léčby.
- Francie: Francie eviduje několik nezávislých ohnisek nákazy.
- Švédsko a Německo: Zde úřady zachytily jasné případy nákazy bez jakékoliv cestovatelské historie – tedy čistě lokální evropský přenos.
Selhávající léky
Standardně se kapavka léčí injekčním podáním antibiotika (ceftriaxonu). U odolného kmene to ale často nefunguje. Ve Velké Británii už museli u několika pacientů přistoupit k silným kapačkám, které se běžně schovávají až na těžké nemocniční infekce.
Kapavka však může být i naprosto neviditelná. Žádné pálení, žádný výtok, žádný diskomfort. Nemoc často probíhá – obzvlášť v krku nebo v konečníku – zcela bez příznaků. Můžete se cítit naprosto fit, vesele (a nevědomky) ji šířit dál a přitom si zadělávat na závažné zdravotní komplikace, jako jsou chronické bolesti nebo dokonce neplodnost.
Foto: Pixabay
Týká se všech, nejen menšin
Ačkoli se v posledních letech kapavka v Evropě šířila především mezi muži, kteří mají sex s muži, tento rezistentní kmen mění pravidla hry. Aktuální data ukazují, že se překvapivě rychle šíří heterosexuální cestou, obzvláště u mladších lidí a dospělých mezi 20 a 50 lety. Největší riziko hrozí aktivním singles, kteří často střídají partnery, nebo těm, kteří využívají sexuální služby.
Jak si užít a neplakat?
Lidé v monogamních svazcích mohou dál klidně spát. Pokud jste ale „single and ready to mingle“, nezapomínejte na starou dobrou ochranu. Bariérová antikoncepce (ano, i při orálním sexu) je v současnosti nejúčinnějším štítem.
Máte za sebou trochu divočejší víkend v Berlíně nebo v Londýně s novou známostí? Nestyďte se po návratu raději zajít na testy na pohlavně přenosné choroby. Pokud se přece jen nechcete se svým dobrodružstvím svěřovat svému praktickému lékaři, můžete využít testování v jednom z poradenských center organizace Rozkoš bez rizikaRozkoš bez rizika.
Zdroje info: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/upsurge-ceftriaxone-resistant-neisseria-gonorrhoeae-evidence-domestic, https://en.wikipedia.org/wiki/Gonorrhea, https://www.ecdc.europa.eu/en/gonorrhoea, https://www.nzip.cz/clanek/1894-kapavka
Náhledové foto: Pixabay
The post Na cestách za rozkoší? V těchto zemích pozor na kapavku odolnou proti antibiotikům
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