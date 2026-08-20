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Nejmenší město světa najdete v Chorvatsku. Jmenuje se Hum

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Městečko Hum je podle mnohých žebříčků nejmenším městem na světě, mnoho lidí ani jiného místního ruchu zde nepotkáte. Pokud ale nepatříte zrovna k těm, kteří by chtěli brázdit rušnými ulicemi měst, pak se vydejte právě do města jménem Hum na Istrii.
Hum

Hum

Zdroj: Foto: Ivana, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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