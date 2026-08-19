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Rizika dlouhých transkontinentálních letů: krevní sraženina může ohrozit život

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Letadla jsou stále výkonnější. To umožňuje leteckým společnostem plánovat stále delší a delší linkové lety. Ty ale vyžadují odolnost nejen od techniky, stejně tak se musí „obrnit“ i cestující. Čím delší let, tím větší riziko. Co přesně cestujícím na palubě letadla hrozí? Největší nebezpečí představuje především jedna věc: krevní sraženiny.
Letadlo Emirates

Letadlo Emirates

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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