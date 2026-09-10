Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a brambory se vám nikdy nerozvaří

Místo pěkných celých brambor rozvařená kaše na dně hrnce. Tuhle nepříjemnost zná skoro každý, kdo si někdy chtěl uvařit brambory na salát nebo jako pořádnou přílohu. Naše babičky a prababičky přitom měly po ruce jednoduchou pojistku, kterou dnes zná málokdo. Stačila jim jediná lžička běžné suroviny, kterou má doma úplně každý, a hlízy zůstaly krásně pevné.
Celé tajemství se skrývá v octu
Tou nenápadnou přísadou je obyčejný ocet. Přilije se do vody, ve které se brambory vaří, a postará se o to, že si udrží tvar. Funguje prakticky jakýkoli druh, od klasického kvasného přes jablečný až po vinný. Kdo ocet doma nemá nebo mu jeho vůně nevoní, může sáhnout po citronové šťávě. Účinek je téměř stejný, protože rozhoduje hlavně kyselost.
Kvasný, jablečný i vinný ocet zafungují ve vodě na brambory stejně, rozhoduje jejich kyselost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řada lidí se octa ve vodě bojí kvůli chuti. Ta obava je zbytečná. Při malém množství se výrazná kyselá pachuť do brambor nedostane a velká část octa se během vaření navíc vypaří. Jemný nakyslý tón naopak potěší zvlášť u bramborového salátu.
Přečtěte si také: Kolik dostane cukrářka v obchodním domě, když odpracuje i soboty? Ta částka na pásce vás naštve Proč se hlízy rozpadají a co s tím ocet udělá
Za to, jestli brambora zůstane celá, může látka jménem pektin. Ta v syrové hlíze funguje jako lepidlo, které drží jednotlivé buňky pohromadě. Jakmile se brambory ocitnou v horké vodě, teplo tenhle přírodní tmel postupně rozvolňuje. Buněčné stěny slábnou, dužina měkne a nakonec se povrch začne drolit.
A přesně tady vstupuje do hry kyselé prostředí. Kyselina z octa rozklad pektinu výrazně zpomalí, takže spojení mezi buňkami vydrží déle. Na povrchu hlízy se vytvoří pevnější vrstva a škrob z ní uniká pomaleji. Výsledek poznáte hned po scezení, protože kousky drží tvar a nezmění se v rozvařenou hmotu.
Kolik octa použít a kdy ho přidat
Octa přitom stačí opravdu malé množství. Osvědčené pravidlo říká zhruba jednu lžičku na čtyři až pět středně velkých brambor. Víc už by hlízám dodalo nepříjemně kyselou chuť a o to nikdo nestojí.
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Důležité je i načasování. Kyselá voda totiž brambory zpevňuje, což znamená, že v ní změknou o něco pomaleji. Zkušené hospodyňky proto postupují takto:
brambory dají nejdřív vařit skoro doměkka; zhruba v druhé polovině vaření přisypou sůl a přilijí ocet; posledních zhruba deset minut je pak dovaří v mírně bublající vodě doměkka. Na čem ještě záleží
Ocet sám o sobě zázraky nedělá, když ho spojíte se špatnými bramborami. Do salátu i jako pevná příloha se hodí varný typ A, který zůstává tužší. Moučnaté typy s vysokým obsahem škrobu jsou naproti tomu stavěné na kaši a rozpadnou se skoro pokaždé.
Přečtěte si také: Podle 1 detailu na rukojeti nože poznáte, jestli vydrží 20 let, nebo se zlomí do roka Do bramborového salátu i na pevnou přílohu se hodí varný typ A, moučnaté odrůdy se rozvaří. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi oběma typy stručně shrnuje tabulka:
Typ brambor Chování při vaření Kam se hodí Varný typ A zůstává tužší salát, pevná příloha Moučnaté typy rozpadnou se skoro pokaždé na kaši
Vyplatí se také sáhnout po hlízách zhruba stejně velkých. Když se navíc nekrájejí a vaří se rovnou ve slupce, drží tvar mnohem líp, protože do sebe natáhnou méně vody. Menší kousky se pak doberou doměkka spolu s většími a nestihnou se rozpadnout.
A vodu volte raději studenou, teprve pak ji pomalu přiveďte k varu. Brambory se totiž prohřívají od povrchu dovnitř, takže po zalití vroucí vodou z konvice zůstává jádro ještě dlouho tvrdé, i když je povrch měkký.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vareni-brambor-s-octem/, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-uvarit-brambory-varny-typ-brambor-ocet/, https://varimedobroty.cz/recept/jak-spravne-uvarit-brambory-aby-se-nerozpadaly/, https://www.nasdum.eu/vareni-brambor-s-trochou-octa-ma-to-sve-opodstatneni/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-varit-brambory-co-pridat-do-vody