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Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a brambory se vám nikdy nerozvaří

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Místo pěkných celých brambor rozvařená kaše na dně hrnce. Tuhle nepříjemnost zná skoro každý, kdo si někdy chtěl uvařit brambory na salát nebo jako pořádnou přílohu. Naše babičky a prababičky...
Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a brambory se vám nikdy nerozvaří

Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a brambory se vám nikdy nerozvaří

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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