Babiččin trik na guláš zná málokdo. Stačí 1 lžíce do hrnce a omáčka zhoustne bez mouky

Guláš se dusí hodiny, maso se rozpadá a voní celý byt. Pak přijde poslední krok a omáčka je pořád řídká jako polévka. Většina lidí v tu chvíli bez váhání sáhne po jíšce nebo hladké mouce. Naše babičky ale znaly chytřejší cestu, jak omáčku zahustit doslova jednou lžící a bez jediného gramu mouky.
Lžíce strouhané brambory udělá sametovou omáčku
Nejjednodušší pomocník leží v každé spíži. Obyčejná syrová brambora. V nevařené hlíze zůstává škrob nečinný, jenže pomalé bublání ho probudí. Zrníčka škrobu se přibližně při sedmdesáti stupních otevřou, začnou na sebe vázat tekutinu a zvětší objem, takže z řídké šťávy vznikne hustý, sametový gel.
Bramboru oloupejte a projeďte tou nejjemnější stranou struhadla, ať jsou kousky opravdu drobné. Menší úlomky se totiž rozvaří rychleji. Vsypte je do hrnce asi dvacet minut před dokončením a nechte je s gulášem probublat. Chuť jídla se nezmění, poznáte jedině hustší omáčku.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a buchty zůstanou vláčné 3 dny Syrová brambora nastrouhaná najemno uvolní při dušení škrob a omáčka získá sametovou hustotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Perník, o kterém většina lidí nemá tušení
Tady přichází vychytávka, o které většina lidí nemá tušení. Jedna lžíce najemno nastrouhaného tvrdého perníku guláš zahustí a k tomu mu dodá pěkně tmavý odstín. Ke konci vaření se kousky perníku v hrnci rozpadnou, pojmou okolní šťávu a stáhnou omáčku do hutné podoby.
Potřebujete tvrdý strouhací perník. Kousky s polevou nebo s náplní nechte stranou, do omáčky se nehodí. Perník vnese do jídla decentní kořeněné aroma se stopou sladkosti, jaké nejlíp sedne masitým gulášům z hovězího nebo z divočiny. Dávkujte ho ale opatrně. Když ho bude v hrnci moc, jeho výrazná chuť začne přehlušovat papriku i samotné maso.
Okoralý chléb zvládne práci jíšky
Podobně se dá do guláše schovat i tvrdé pečivo, které by jinak leželo ladem. U okoralého chleba nejdřív odřízněte kůrku. Zbylou střídku pak rozdrobte na malé kousky nebo prožeňte struhadlem a zamíchejte do hrnce zhruba dvacet až třicet minut před dokončením. Během dušení pečivo změkne, provoní se výpekem i kořením a dodá omáčce plné tělo.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun Suché pečivo nadrobené nebo nastrouhané do guláše nasákne šťávu a dodá omáčce plné tělo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejlíp poslouží obyčejný bochník, klidně kmínový. Hlídejte jen, ať v něm nejsou žádná semínka ani dochucovadla, jinak vnesou do guláše cizí tón. Opatrní buďte i s dávkou a časem. Když chleba nasypete moc a povaříte ho jen chvilku, mohou v omáčce zůstat nakyslé žmolky.
Guláš zahustíte i bez jediné suroviny navíc
Někdy nemusíte přidávat vůbec nic. Do poctivého guláše patří pořádná porce cibule, klidně jí dejte objemově tolik co masa. Jak se během dlouhého dušení postupně rozvaří, sama omáčce dodá hustotu a tělo. Počítejte ale s tím, že při větší dávce guláš trochu zesládne.
U bramborového guláše se nabízí ještě jeden fígl bez jediné přísady navíc. Naberte několik měkkých brambor i s trochou šťávy, rozmixujte je a vraťte pyré zpět do hrnce. Guláš tím zhoustne sám od sebe.
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Jednotlivé triky na zahuštění bez mouky přehledně shrnuje následující tabulka:
Surovina Kdy a jak přidat Poznámka Syrová strouhaná brambora najemno nastrouhat, přidat zhruba 20 minut před koncem vaření chuť guláše nezmění, ovlivní jen hustotu Tvrdý perník na strouhání 1 lžíce najemno nastrouhaného, tvrdý strouhací kus bez polevy a bez náplně, rozpustí se ke konci dušení kořeněná chuť se stopou sladkosti, sedne hovězímu a zvěřinovému, opatrně s dávkou Starší tvrdý chléb bez kůrky, nadrobit nebo nastrouhat, vmíchat zhruba 20 až 30 minut před koncem obyčejný chléb bez semínek, při velkém množství a krátkém povaření nakyslé žmolky Cibule hodně cibule (na objem tolik, kolik je masa), rozvaří se během dlouhého dušení větší nálož guláš lehce zesládne Rozmixované vařené brambory u bramborového guláše rozmixovat pár uvařených brambor se šťávou a vrátit zpět zahustí bez přidání jakékoli suroviny navíc Čemu se u guláše radši vyhnout
Čistý bramborový nebo kukuřičný škrob se na guláš moc nehodí, i když omáčku zprvu zahustí. Guláš se totiž nechává odležet a znovu ohřívat, jenže škrob časem povolí a omáčka druhý den zase zřídne. Pokud přesto sáhnete po škrobu kvůli bezlepkové variantě, rozmíchejte ho nejdřív ve studené vodě a povařte jen krátce.
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Lehčí a bezlepkovou hustotu dají také pohankové nebo jáhlové vločky a česká Hraška z mletého žlutého hrachu s kořením. A nezapomeňte na trpělivost. Nejlepší guláš stejně zhoustne sám, když ho necháte přes noc odležet. Druhý den bývá ještě lepší.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16477-jak-zahustit-gulas-metody, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustovat-bez-mouky, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-gulas-30001209.html, https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jiska-ani-mouka-poctivy-gulas-dokonale-zahusti-1-surovina-kterou-nase-babicky-pouzivaly-odjakziva-20260728-9546.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/zahustit-gulas-muzeme-i-strouhanou-bramborou/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/zahusteni-gulase-bez-mouky-rady-a-tipy/