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Módní policie z MBPFW: Andrea Bezděková zaujala, Kovy tentokrát módní moment netrefil

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Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS27 opět přinesl přehlídky českých a slovenských návrhářů, známé tváře i množství outfitů, které si zasloužily naši pozornost. Zatímco někteří hosté ukázali, že týden módy je ideálním prostorem pro odvážnou módní hru, jiní zůstali u bezpečné klasiky. Kdo trefil módní moment a komu tentokrát styling nevyšel?
Módní policie z MBPFW: Andrea Bezděková zaujala, Kovy tentokrát módní moment netrefil

Módní policie z MBPFW: Andrea Bezděková zaujala, Kovy tentokrát módní moment netrefil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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