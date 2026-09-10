Módní policie z MBPFW: Andrea Bezděková zaujala, Kovy tentokrát módní moment netrefil

Andrea Bezděková
Andrea Bezděková je nepochybně výrazná osobnost a její silueta nabízí řadu možností, jak pracovat s různými proporcemi. Pro první den MBPFW zvolila černé minišortky, vysoké kozačky a upcyklovaný korzet. Oceňujeme myšlenku upcyklace i způsob, jakým střih šortek pracuje s celkovou siluetou, výsledný styling ale působil spíš jako outfit na letní hudební festival než look na jednu z nejvýraznějších módních událostí v Česku. Modelka sice vypadala skvěle, tentokrát šlo ale spíš o povedený festivalový styling než o výrazný moment týdne módy.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Natálie Kotková
Modelka a influencerka Natálie Kotková zůstala věrná osvědčené lokální značce On The Boat a bylo to velmi dobré rozhodnutí. Královská modrá jí slušela, krásně kontrastovala se světlými vlasy a zároveň dodávala celému looku výraznost. Košilové šaty s výrazným třásňovým lemem podél zapínání, manžet i spodního okraje přinášely do klasické siluety zajímavou texturu a pohyb. Výsledek působil moderně, sebevědomě a přitom nenuceně. Právě takhle funguje rovnováha mezi výrazným kouskem a čistým stylingem. Outfit nemusí křičet, aby zaujal.
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Alex Sedláčková zůstala věrná svému typickému čistému stylu, a přestože nešlo o outfit, který by se za každou cenu snažil šokovat, výsledek působil mimořádně svěže a promyšleně. Dominantním prvkem byla bílá košilová halenka se stuhami na rukávech, které dodávaly pohyb a dramatičnost. Skvěle ji doplnila karamelová midi sukně s vysokým pasem od české značky Nehera. Nejvíc nás ale bavila práce s doplňky. Výrazná červená kabelka vytvořila okamžitý barevný kontrast, zatímco dioptrické brýle, jemná sponka ve vlasech a vzorované lodičky zajistily outfitu osobitost. Influencerka zkrátka ukázala, že jednoduchost rozhodně nemusí znamenat nudu. Když stojí na dobrých proporcích, kvalitním designu a promyšlených detailech, může fungovat na jedničku.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Boris Hrivňák
Boris Hrivňák znovu dokázal, že nudná pánská móda rozhodně není jeho disciplína. Na MBPFW pravidelně poutá pozornost extravagantními outfity a ani tentokrát nezklamal. Jeho volba směřovala k odvážné dekonstruktivní grunge estetice. Pletený oversized top s potrhanými detaily zkombinoval se širokými džíny, které zdobí surové švy a třásně. Šlo o velmi specifickou vizuální estetiku, která ale právě na něm působí autenticky. Je vidět, že tento typ módy nenosí jako kostým, ale jako přirozenou součást svého stylu. Výrazným detailem byla červená kabelka, která do neutrální barevnosti přinesla potřebný akcent. Šátek ve vlasech a Tabi boty pak celou estetiku dotvářely. Pánská móda na týdnu módy zkrátka nemusí být konzervativní. Naopak může být hravá, experimentální a zcela bez předsudků.
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Červená a černá jsou věčnou klasikou, právě proto si ale módní experiment s nimi žádá o něco víc. Eliška Matějková vsadila na kontrast lakovaných červených kalhot a volného černého trička a problémem nebyly jednotlivé kousky, ale jejich výsledné spojení. Lakovaný materiál kalhot měl potenciál být dominantním prvkem celého outfitu, zbytek stylingu ho ale dál nerozvíjel. Chyběl výraznější kontrast v siluetě nebo detail, který by kombinaci posunul za hranici běžného volnočasového outfitu. Na týdnu módy bychom u takto výrazného materiálu čekali ještě jeden stylingový krok. Tentokrát jeho potenciál zůstal nevyužitý.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Michaela Seewald
Michaela Seewald předvedla ukázkovou práci s oversized oblekem. Krémový komplet s volnými kalhotami a výrazně staženým pasem působil uvolněně, elegantně a zároveň velmi moderně. Objemnější silueta podnikatelce sluší a důležité je, že v ní nezaniká. Celý look ale povýšil především styling detailů. Fialové rukavičky přinášely nečekaný barevný kontrast a vytvářely přesně ten akcent, který je u podobně minimalistického outfitu potřeba. Díky nim nepůsobil monochromatický komplet ploše, ale získal vlastní charakter. Bylo to promyšlené, výrazné a přitom stále nositelné. Tenhle look nás jednoduše bavil.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MÓDNÍ POLICIE ZE ZAHÁJENÍ KVIFF 2026: GEISLEROVÁ POTVRDILA STATUS IKONY, NOVÁČKOVÁ ZAUJALA UPCYKLOVANOU RÓBOU Foto: Regina Voronina / MBPFW Karel Kovář & Miroslav Romaniv
Karel Kovář a Miroslav Romaniv dorazili na MBPFW v outfitech, které působily spíš jako sofistikovaná verze domácího dress codu než styling na módní událost. Oba zvolili volné komplety ze splývavých materiálů, které evokují luxusní pyžama. Problém přitom nebyla samotná myšlenka uvolněnosti. Právě naopak. Podobné siluety mohou na týdnu módy fungovat velmi dobře, pokud je doplní výraznější obuv, šperk, kontrastní barva nebo jiný prvek, který naruší jejich jednotvárnost. Tady ale takový moment chyběl. Outfity proto působily víc ploše než záměrně minimalisticky. Na módní události, která nabízí tolik prostoru pro experiment, bychom rádi viděli výraznější osobní módní názor. Tentokrát se bohužel trochu ztratil v pohodlí.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Maria Dušička
Maria Dušička patří mezi nejvýraznější osobnosti módních událostí a její příchod na MBPFW SS27 nebyl výjimkou. Tentokrát vsadila na monochromatický look v jemném krémovém odstínu a kousky talentovaných lokálních návrhářek. Úzká pouzdrová sukně s krajkovým detailem na spodním lemu v kombinaci se zkráceným sakem se stojáčkem působily elegantně a sofistikovaně. Silueta byla promyšlená a Maria v ní vypadala skvěle. Jediný problém? Tento typ outfitu jsme u ní už viděli. Look funguje, právě proto bychom ale na týdnu módy rádi viděli o něco větší „riziko” nebo nečekaný módní statement. Tentokrát tedy bez wow efektu.
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Martin Carev se na MBPFW pokusil o odvážnější pánský styling, výsledný look ale zůstal někde na půli cesty. Horní část fungovala velmi dobře a klasická bílá košile, černá kravata i kožené sako vytvářely moderní a sebevědomý základ. Problém přišel při pohledu na spodní polovinu outfitu. Šortky a robustní obuv sice nabízely potenciál pro zajímavý módní experiment, v tomto případě ale narušily proporční rovnováhu celku. Horní část pracovala s elegantní, lehce formální estetikou, zatímco spodní směřovala k výrazně uvolněnějšímu streetwearu. Výsledek tak působil, jako by vznikl spojením dvou rozdílných stylingových konceptů. Nápad tu byl, potřeboval by ale ještě jeden krok, který by jednotlivé části vizuálně propojil.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Michaela Říbalová
Michaela Říbalová vsadila na černobílou kombinaci, která se na letošním MBPFW objevovala až příliš často. Zebrované minišaty, černé sako, kovbojský klobouk a kotníkové kozačky sice vytvářely vizuálně známou kombinaci, právě v tom ale spočíval problém. Celý styling působil jako nostalgický návrat k festivalové estetice z roku 2010. Jednotlivé kousky samy o sobě neurazily, jejich kombinace ale nepřinesla nic, co by působilo skutečně současně. Na týdnu módy bychom u podobného festivalového outfitu čekali alespoň jeho modernější reinterpretaci, například práci s proporcemi, nečekaný doplněk nebo kontrast materiálů. Tentokrát ale zůstal spíš u vzpomínky na trend, který už máme za sebou.
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Vanessa Paškevyč přinesla na MBPFW přesně ten typ futuristické odvahy, na kterou jsme čekali. Základem jejího outfitu se stal stříbrný korzet s organickými 3D detaily a drátěným zdobením, který působil spíš jako nositelné umělecké dílo než běžný top. Tento výrazný metalický prvek okamžitě strhl veškerou pozornost. Namísto toho, aby modelka celkový vzhled dál zatěžovala, rozhodla se ho vyvážit černými širokými kalhotami s vysokým pasem. Volný střih kalhot dodal outfitu potřebnou uvolněnost a zároveň nechal skulpturální korzet vyniknout. Oceňujeme také výběr obuvi, protože Tabi boty podtrhly cit pro experimentálnější současný styl. Právě tady fungovalo všechno: výrazný nápad, odvážná silueta a styling, který se nebojí vykročit mimo komfortní zónu.
Foto: Regina Voronina / MBPFW Zdroje: MBPFW, autorský text