Kdo má doma po babičce tenhle porcelánový hrnek s modrým pruhem, ať ho neprodává. Sběratelé dávají až 19 000 Kč

Modrobílé nádobí, které se dědí z generace na generaci a většinou dožívá někde v krabici na půdě, bere málokdo jako něco cenného. U tohohle typu porcelánu se ale schovává zajímavý háček. Dva na první pohled skoro totožné hrnky se v ceně můžou lišit v řádech tisíců a poznat ten hodnotnější zvládne úplně každý. Rozhoduje o tom jeden nenápadný detail.
Odpověď najdete na dně hrnku
Dřív než starý hrnek hodíte do koše nebo pustíte za pár korun, obraťte ho a mrkněte pod dno. Bývá tam vypálený znak výrobce a právě ten napoví, jestli jde o běžnou sériovou výrobu, nebo o kousek, který sběratelé aktivně shánějí. Z drobného symbolu se dá vyčíst dílna i zhruba doba vzniku a rozdíly mezi jednotlivými porcelánkami bývají obrovské.
Sama značka ovšem cenu negarantuje. Aby suma vylétla nahoru, musí k ní sednout i zachovalost kusu a to, jestli se náhodou nedochovala kompletní sada. Kupce zajímají všechny tři faktory dohromady.
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Špičku žebříčku drží ručně malované originály ze saské Míšně. Prozradí je dvojice modrých tahů zkřížených do tvaru mečíků. Bývá to letitá věc zdobená od ruky, čemuž odpovídá i její cena.
Pozor ale na jednu léčku. Dubská porcelánka kdysi sama vypalovala na spodní stranu německé slovo MEISSEN, aby se svezla na věhlasu proslulého vzoru. Samotný nápis proto o pravosti nevypovídá nic, pod ním se běžně skrývá mnohem lacinější český kousek. Spolehlivé jsou jedině ty zkřížené mečíky. Mladší kousky z Dubí nesou korunku s literou D nebo slova Český porcelán. Papírový nebo plastový štítek nalepený zvenčí naopak prozrazuje pouhou imitaci bez sběratelské hodnoty.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Značka na dně Co znamená zkřížené modré mečíky ručně malovaný originál z Míšně, nejvyšší hodnota vypálené slovo MEISSEN pravost nezaručuje, může jít i o levnější kus z Dubí korunka s písmenem D nebo nápis Český porcelán mladší dubská produkce zvenčí nalepený papírový či plastový štítek imitace bez sběratelské hodnoty Prasklina nebo chybějící víčko cenu srazí Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun
I perfektně označený kus ztratí půvab, jakmile má vadu. Cenu dokáže srazit klidně na polovinu:
odštípnutý okraj, síť jemných prasklin v glazuře, chybějící poklička, dolepené nebo prasklé ucho.
Než necháte porcelán ocenit, nepouštějte se doma do drhnutí ani lepení. Poskládejte kusy na něco měkkého, každý díl i s vadami a značkou zvlášť nafoťte a předložte ho znalci. Reálnou hodnotu si porovnejte s dražbami, které už doběhly. Inzerát totiž ukazuje jen představu prodejce. Kolik kus opravdu vynese, se ukáže až po vydražení.
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Teď k částkám. Dvě stě korun stojí úplně nový talíř z dubské produkce, u starších samostatných kousků se cenovka šplhá do řádu tisíců. Skutečné peníze se ale skrývají v kompletních, dobře zachovaných sadách. Jako důkaz z praxe: jedenaosmdesátidílný servis cibuláku vydražili zájemci v roce 2023 na devatenácti tisících korunách, přestože se vyvolávalo na pouhém tisíci korun.
Neberte proto vážně bulvární sliby o statisících za jeden zděděný hrnek. Na obyčejný český cibulák ze sériové výroby se rozhodně nevztahují. Vysoké sumy padnou jedině za rarity, ručně dozdobené kusy a ucelené servisy. Osamocený hrnek z běžné produkce mezi ně nepatří. Přesto se vyplatí každou poličku ve staré skříni důkladně prohledat.
Proč se po modrobílém porcelánu sběratelé pídí
Modrý dekor vymysleli zhruba před třemi stoletími v saské Míšni, a to podle vzorů dovezených z Číny. Navzdory jménu na něm žádnou cibuli neobjevíte. Malíři na porcelán skládali granátová jablka, pivoňky, chryzantémy a broskve proplétané kolem bambusových stvolů, jen jedno z těch jablek Evropanům kdysi cibuli připomnělo a přezdívka porcelánu už zůstala.
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Česká výroba se rozběhla roku 1885 v Dubí u Teplic, kde závod jede dodnes. V Dubí vsadili na strojový obtisk místo ruční malby, jakou používala Míšeň, takže vzor výrazně zlevnil a rozšířil se skoro do každé domácnosti. Právě ta všudypřítomnost udělala z modrobílého porcelánu symbol jedné éry a dobře dochované kusy dnes lákají sběratele i ze zahraničí.
Zdroje: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/cibulak-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem-je-na, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.antikpraha.cz/znaceni-porcelanu, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://zpravy.tiscali.cz/modry-cibulak-po-babicce-bezcenny-kram-nebo-poklad-za-tisice-rozhoduje-jediny-detail-na-dne-729317