Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita

Léta se válel v zásuvce mezi vývrtkou a odměrkou a sotva si na něj někdo vzpomněl. Přesto se z obyčejného kovového kráječe na vejce stala věc, po které dnes někteří sběratelé vyloženě jdou. Jestli takový kousek doma ještě máte, vyplatí se vědět, čím se pozná ten opravdu ceněný.
Deset korun a byl váš
Kdo si chtěl v roce 1968 usnadnit krájení vajec na plátky, sáhl po katalogu zásilkové služby Magnet. Kráječ na vařená vejce tam měl cenovku deset korun, tedy sumu, kterou v domácnosti nikdo neřešil. Právě proto skončil skoro v každé kuchyni od Aše po Košice.
Vzhled se během desetiletí sotva změnil. Vejce zbavené skořápky se vložilo do mělké prohlubně a shora se přiklopil kovový třmen protkaný tenkými strunami, který ho jediným stiskem rozdělil na stejné plátky. Základ býval z hliníku nebo z tvrdšího plechu a držadlo nezřídka svítilo nějakou křiklavou barvou, typicky rudou.
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Než začnete počítat s velkými penězi, přijde malá studená sprcha. Těchhle kráječů se vyrobily statisíce, takže obyčejný kus nikoho z nohou nesrazí. Za běžnou mechanickou pomůcku tohohle ražení dá dnes bazarový kupec zpravidla někde mezi dvěma sty a pěti sty korunami.
Za běžný kráječ ze šuplíku dá bazarový kupec zpravidla 200 až 500 korun, k 1 200 korunám se může vyšplhat jen zachovalý kus s čitelnou značkou a původním obalem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do vyšších pater se dostane jen kousek, který přežil desetiletí bez šrámu, nic mu nechybí a nese čitelnou značku. Když k tomu má i původní obal, může se u sběratele vyšplhat až někam k 1 200 korunám. Takové exempláře se ale objevují jen zřídka. Tuhle částku proto berte jako nejzazší strop, běžný nález ze šuplíku vám tolik nevynese.
Co rozhoduje o tom, kolik kráječ vynese
Ten rozdíl mezi dvěma sty a víc než tisícem korun nedělá stáří. Rozhoduje původ, stav a pár drobností, kterých se skoro každý dávno zbavil. Na prvním místě stojí výrobce. Tuzemské poválečné závody měly u kupujících dobré jméno, a pokud jde ražba na dně nebo na držadle rozluštit, hodnota rázem stoupá. Přidá i povrch bez škrábanců, rovné struny a to, že souprava je kompletní.
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Nejvíc ale zaváží věci, které skončily v koši hned po rozbalení, tedy krabice a papírový návod. Slouží totiž jako důkaz pravosti a podle odhadců posunou výslednou cenu o desítky procent výš. Body zvedne i neobvyklý odstín držadla nebo malá výrobní série, po níž sběratelé pošilhávají. Největší poptávka míří po kusech z doby zhruba od konce války do roku 1980, kdy uměly být praktické věci i pěkné na pohled.
Co hodnotu kráječe ovlivňuje, shrnuje následující tabulka:
Co sběratele zajímá Jak to hýbe cenou čitelná ražba nebo značka výrobce posouvá hodnotu nahoru celkový stav (povrch bez škrábanců, rovné struny, nic nechybí) základní podmínka vyšší ceny dochovaná krabice a návod největší vliv, doloží pravost a přidají desítky procent netypická barva držadla nebo malá série vítaný bonus výroba zhruba od konce války do roku 1980 nejžádanější období Otočte kráječ dnem vzhůru a hledejte značku
Nejvíc napoví spodek. Právě tam se kdysi razilo jméno výrobce, jenže čas ho obvykle setřel do nečitelna, takže si posviťte mobilem nebo sáhněte po lupě. Hodně řekne i váha v dlani. Nejstarší kousky z tlustšího plechu jsou znatelně těžší a pevnější, kdežto pozdější hliníkové provedení působí lehce a útle.
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Když vám ani značka nic neřekne, ukažte kráječ starožitníkovi nebo ho vezměte na sběratelský sraz, kde vám typ určí během chvilky. K prodeji se nejlíp hodí internetové aukce a inzertní portály. Zároveň si tam ověříte, za kolik podobné kousky reálně mění majitele.
Proč se stará kuchyň znovu nosí
Zájem o retro náčiní roste už delší dobu a v posledních letech mu pomohly hlavně sociální sítě, kde se roztrhl pytel s fotkami bytů zařízených do stylu minulého století. Mladší ročníky si takový kousek s patinou a pořádným kovovým tělem rády postaví doprostřed jinak moderní kuchyně jako ozdobu s příběhem.
Nostalgie je přitom jen půlka příběhu. Roli hraje i řemeslná pořádnost, jakou u nového zboží často nenajdete. Pomůcka, která funguje po padesáti letech, vzbuzuje větší důvěru než levné plastové náčiní, u kterého předem tušíte, že dlouho nevydrží. A i kdyby se z vašeho kráječe žádný poklad nevyklubal, pořád držíte v ruce kus historie, který se do dnešní kuchyně hodí líp, než byste čekali.
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Zdroje: https://www.retrokatalog.cz/Krajec-na-varena-vejce-d68623001.htm, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-proste-fenomen/735040/jak-vypadaly-nase-kuchyne-za-socialismu-papinak-a-dalsi-legendarni-spotrebice-ktere-pouzivame-dodnes.html, https://www.umimeporadit.cz/tohle-stare-kuchynske-nacini-vypada-jako-bezcenny-kram-pro-sberatele-muze-mit-cenu-maleho-pokladu, https://casprobydleni.cz/domacnost/tohle-stare-kuchynske-nadobi-melo-skoncit-na-chalupe-dnes-po-nem-sberatele-jdou-jako-po-pokladu/jirinovak/, https://www.tiscali.cz/pokud-mate-doma-plechovy-krajec-na-vajicka-s-cervenou-rukojeti-dostanete-od-sberatelu-klidne-i-1-200-kc-669016