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Poznáte, že léto v Hradci končí? Těchto deset věcí vás prozradí

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Ještě před pár týdny jsme řešili, kam za koupáním, kde mají nejlepší zmrzlinu a co na ochranu před komáry. Pomalu se blíží září a člověk začíná mít pocit, že mu někdo léto nenápadně bere pod rukama. Jak poznat, že prázdniny jsou u konce?
Léto se blíží ke konci, přesto si ho pojďme užít do posledních chvil.

Léto se blíží ke konci, přesto si ho pojďme užít do posledních chvil.

Zdroj: Helena Révay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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