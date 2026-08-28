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Hradec o víkendu zakončí prázdniny hudbou, přehlídkou historických aut i tancem

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Poslední srpnový víkend bude v Hradci Králové ve znamení loučení s prázdninami. Vyrazit můžete na bejbypankový Kefír, Ale Fest s automobilovými veterány, pouliční festival Let’s Busk!, závody světové taneční federace nebo třeba na bleší trh u Labe.
Kdo má rád auta s pořádným příběhem, může zamířit na Masarykovo náměstí.

Kdo má rád auta s pořádným příběhem, může zamířit na Masarykovo náměstí.

Zdroj: Veterán Car Club Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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