Hradec o víkendu zakončí prázdniny hudbou, přehlídkou historických aut i tancem

Sobota 29. srpna nabídne v Hradci program od rána až do pozdního večera. Rodiny s dětmi mohou začít v infocentru Svět energie Hučák, kde se uskuteční Rozloučení s prázdninami. Návštěvníci se podívají přímo do strojovny vodní elektrárny a čeká je také speciální fyzikální show. Prohlídky začínají v 10, 11, 12 a 14 hodin a není potřeba se předem registrovat.
Kdo má rád auta s pořádným příběhem, může zamířit na Masarykovo náměstí. Od 13 do 15 hodin tam bude k vidění Královéhradecká veterán rallye, která nabídne výstavu historických automobilů. Další veterány pak návštěvníci najdou v Žižkových sadech, kde bude slet veteránů součástí 3. ročníku pivního festivalu Královehradecký Ale Fest. Samotný festival pak od 10 do 23 hodin nabídne deset pivních stánků, zhruba čtyři desítky pivních speciálů a hudební program. Vstup je zdarma.
Největší sobotní nápor čeká Park 360. Od 10 hodin tam vypukne bejbypankový festival Kefír. Festival slibuje tradičně pestrou směs hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé a potrvá až do pozdního večera. Kdo chce zakončit prázdniny ve velkém stylu, tady bude mít jednu z hlavních možností.
Sportovně založení mohou zamířit na závěrečný den ČEZFESTU. Připravené budou florbalové turnaje, sportovní stanoviště pro děti, parkourová exhibice nebo talkshow se sportovci. Vyzkoušet si bude možné například cyklistiku, rugby, volejbal, veslování nebo curling.
Večer pak můžete vyrazit do Jiráskových sadů. Od 21 hodin se uskuteční Tajemství Jiráskových sadů, večerní vycházka za zavřenými bránami parku. Účastníci se svítilnami prozkoumají místa, kam se běžně nevstupuje, a dozvědí se více o historii a architektuře sadů. Kdo se vydá na tuto procházku, měl by si vlastní svítilnu rozhodně přibalit.
Neděle bude patřit bleším pokladům, tanci a rodinné zábavě
Nedělní ráno může začít na náplavce Labe. Od 9 do 12 hodin se pod Pražským mostem uskuteční pravidelné Nábleší 2026, otevřený bleší trh, kde můžete nejen nakupovat, ale také sami prodávat věci z druhé ruky nebo vlastnoruční výrobky. Místo se obejde bez předchozí rezervace a poplatku za stánek, takže pokud doma máte nějaký zapomenutý poklad, tak právě tady může dostat druhou šanci na život.
Milovníci tance mohou zamířit do Kongresového centra Aldis, kde od 9 do 18 hodin bude pokračovat mezinárodní soutěž Hradec Králové Open 2026 – WDSF International Open. Na parketu se představí taneční páry různých věkových kategorií z celého světa ve standardních i latinskoamerických tancích.
Kdo chce víkend zakončit spíš v klidu, může se odpoledne zastavit v Jiráskových sadech na prohlídce Divotvornosti v kostele svatého Mikuláše. Zážitková výstava využívá prostor historického kostela a nabízí hravé putování jeho příběhem. Nedělní prohlídka začíná v 16 hodin.