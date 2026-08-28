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Zisk ISP v Hradci vzrostl o 51 procent. Pomohlo kamerové auto i rekordní tržby

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Společnosti ISP Hradec Králové, která provozuje systém parkování ve stotisícovém Hradci Králové, loni meziročně stoupl zisk o 51 procent na 12,8 milionu korun. Tržby firma zvýšila o 13 procent na dosud nejvyšších 66,5 milionu korun. Růstu tržeb pomohlo zavedení kontroly placení parkovného kamerovým vozem městské policie loni v říjnu.
Hlavní tržby má ISP z parkovacích automatů v ulicích.

Hlavní tržby má ISP z parkovacích automatů v ulicích.

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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