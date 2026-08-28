Zisk ISP v Hradci vzrostl o 51 procent. Pomohlo kamerové auto i rekordní tržby

Informace vyplývají z výroční zprávy firmy, která patří soukromé stavební společnosti BAK.
"Dochází k postupné obnově příjmů systému po výpadku v období pandemie covid-19. Zároveň se však ukazuje, že stávající výše parkovacích poplatků již neplní svou regulační funkci," uvedlo vedení firmy ve zprávě. Ceny parkovného v systému ISP se od roku 2011 neměnily, hodina parkování v Hradci Králové stojí podle oblasti od pěti do 30 korun.
Před zavedením kamerového kontrolního vozu firma uváděla, že parkovné neplatí až 40 procent řidičů. "Nasazení systému CamCar se pozitivně projevilo zejména ve změně chování řidičů v jednotlivých zónách zpoplatněného stání," uvedla firma.
ISP provozuje parkování ve městě od ledna 2007 na základě třicetileté koncesní smlouvy udělené radnicí. Město nemá ze zisků ISP žádný příjem, případné dividendy inkasuje BAK. Ceny parkovného určuje město, které do systému parkování žádné své peníze nevkládá. Kontrola zaplacení parkovného je podle koncesní smlouvy na městě, tedy na městské policii. ISP, která má 12 zaměstnanců, zatím do parkovacího systému a staveb parkovacích domů investovala do konce loňského roku 334 milionů korun.
Z loňského zisku ISP dividendy nevyplácela, celý zisk zůstal ve firmě. Na účtu nerozdělených zisků z minulých let má společnost přes 127 milionů korun.
Hlavní tržby má ISP z parkovacích automatů v ulicích. V takzvané zóně ISP, která zabírá centrum a širší střed města, má firma v ulicích asi 6200 zpoplatněných míst. Dalších 1209 míst má ve třech parkovacích domech, z nichž jeden se 425 místy má pronajatý v budově hejtmanství. Celkem firma ke konci loňského roku vybírala z 7423 parkovacích míst.
Firma ISP má za peníze z parkování postavit v Hradci nejméně 1000 parkovacích míst. Polovinu závazku splnila v roce 2009, když za 121 milionů otevřela garáže Katschnerka s 500 místy. V červnu 2019 v centru Hradce za 134 milionů korun otevřela parkovací dům Jana Gayera s 284 místy. Letos na jaře ISP začala stavět parkovací dům Rožberk ve čtvrti Slezské Předměstí s 284 místy asi za 180 milionů korun.
Systém ISP se stal po zavedení v roce 2007 terčem kritiky obyvatel i části opozice. V roce 2013 primátor Zdeněk Fink (HDK) přišel s návrhem, aby město asi za 53 milionů korun koupilo 51 procent akcií ISP a dostalo se tím k ziskům z parkování. Většinovou podporu u tehdejších zastupitelů však Finkův návrh nezískal.