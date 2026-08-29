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BioCentral chystá filmový konec léta. O programu letního kina rozhodnou diváci.

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Konec prázdnin bude v hradeckém kině BioCentral patřit filmovým klasikám. Terminátor 2 oslaví 35 let od premiéry, Harry Potter se třikrát vrátí do Bradavic a Letní kino v Gayerových kasárnách dostane ještě jeden večer navíc.
Čtyři pokoje, Big Lebowski, Pýcha a předsudek, nebo Princezna Kosmolesba - z těchto snímků budou diváci vybírat na poslední promítání letního kina.

Čtyři pokoje, Big Lebowski, Pýcha a předsudek, nebo Princezna Kosmolesba - z těchto snímků budou diváci vybírat na poslední promítání letního kina.

Zdroj: Pixabay/OleksandrPidvalnyimu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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