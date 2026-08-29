BioCentral chystá filmový konec léta. O programu letního kina rozhodnou diváci.

Kdo si chce před začátkem školního roku ještě trochu zavzpomínat na filmové klasiky, měl by zamířit do Bio Centralu. Hradecké kino připravilo na poslední srpnové dny několik návratů k filmům, které se staly neodmyslitelnou součástí popkultury.
Jedním z nich bude Terminátor 2: Den zúčtování. Legendární sci-fi Jamese Camerona se na velké plátno vrátí v sobotu 29. srpna od 20 hodin. A právě datum projekce je v tomto případě docela příznačné.
Ve filmu totiž 29. srpna 1997 nastane série událostí, která vede k jadernému zúčtování a válce lidstva se stroji. Skutečný rok 1997 už máme dávno za sebou, filmová představa budoucnosti ale zůstává jednou z nejznámějších sci-fi vizí.
Terminátor 2 letos slaví 35 let od premiéry. Sarah Connorová v něm ví, že osud lidstva závisí na jejím synovi Johnovi. Ten je tentokrát chráněný přeprogramovaným Terminátorem v podání Arnolda Schwarzeneggera, zatímco po dvojici pátrá nový a mnohem dokonalejší protivník T-1000.
Harry Potter se do Bradavic vrátí hned třikrát
Na své si přijdou také fanoušci Harryho Pottera. Harry Potter a Kámen mudrců se v Bio Centralu promítne hned třikrát, vždy v českém dabingu.
Projekce se uskuteční od soboty 29. do pondělí 31. srpna, vždy od 15 hodin. První filmové dobrodružství Harryho, Rona a Hermiony letos slaví 25 let od uvedení do kin.
Pro někoho to bude návrat do dětství, pro jiného možná první setkání s filmem, který před čtvrt stoletím otevřel dveře do Bradavic milionům diváků po celém světě.
Letní kino dostane ještě jeden večer
Počasí letos letnímu kinu příliš nepřálo. Několik projekcí v Gayerových kasárnách muselo kvůli dešti padnout, a tak Bio Central přidává ještě jeden termín.
V sobotu 5. září od 20 hodin se uskuteční závěrečná projekce Letního kina. Tentokrát ale film nevybrali pořadatelé. Vyberou ho sami diváci.
V hlasovacím formuláři na webových stránkách kina mohou vybírat ze čtyř filmů, které se původně kvůli počasí nepodařilo promítnout: Čtyři pokoje, Big Lebowski, Pýcha a předsudek a Princezna Kosmolesba. Hlasování končí v neděli 30. 8. 2026 ve 20:00.
Kdo si chce letní kino užít ještě před jeho finále, může dorazit také na Letní filmový kvíz 25. srpna nebo na projekci Blade Runnera v pátek 28. srpna.
Ať už tedy někoho láká Arnold Schwarzenegger, návrat do Bradavic nebo poslední filmový večer pod hvězdami, Bio Central má na závěr prázdnin připraveno hned několik důvodů, proč vyrazit do kina.