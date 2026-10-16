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Povodí Odry spojí síly s ochránci přírody. Zaměří se také na povodně

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Povodí Odry a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) zakládají společnou pracovní skupinu. Odborníci mají koordinovat protipovodňová opatření, revitalizace řek i projekty, které by mohly zasáhnout do přírody.
Povodí Odry spojí síly s ochránci přírody. Zaměří se také na povodně

Povodí Odry spojí síly s ochránci přírody. Zaměří se také na povodně

Zdroj: Povodí Odry
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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